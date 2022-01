Scuola: dal rientro dopo il Covid alla Dad, nuove regole in arrivo

Ebbene, solo per questi ultimi, si chiarirà che non è necessario fare tamponi per stare in classe (e quindi le scuole, in questi casi, non devono più chiederlo). Ovviamente, fuori dalla scuola, gli stessi studenti dovranno limitare al minimo indispensabile altri contatti.

Per aiutare genitori e alunni si starebbe pensando a una circolare con un vademecum allegato per fare chiarezza (si spera, una volta per tutte) sulle regole da rispettare sulla gestione dei casi positivi a scuola.

Il Dpcm in arrivo

La firma del premier Draghi al Dpcm che elenca i negozi e le attività nelle quali non sarà richiesto il green pass dal prossimo 1° febbraio è arrivata dopo una serie di limature. Tra le norme c’è anche la previsione che nelle attività essenziali dove si potrà accedere senza il green pass verranno effettuati dei controlli a campione per verificare che chi accede in quelle attività lo faccia solo per soddisfare le esigenze primarie. Ad esempio, chi va in questura potrà farlo senza il pass per presentare una denuncia ma non per rinnovare il passaporto e chi entra in un ipermercato potrà fare la spesa ma non per acquistare beni non primari.