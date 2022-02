Scuola, rientro con le nuove norme. I capi d’istituto: ce l’abbiamo fatta

Ascolta la versione audio dell'articolo

Rientro in classe in massa per migliaia di studenti che, fino a venerdì, erano in Dad e che, con le nuove regole sulla didattica a distanza e le quarantene, sono dovuti tornare a scuola in tutta fretta. «Com'è andato? È andato... Ce l'abbiamo fatta anche stavolta. D'altra parte abbiamo vissuto momenti ben peggiori, ormai siamo avvezzi a queste situazioni”, commenta a Cristina Cottarelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi di Roma e del Lazio. «Sabato e domenica sono stati giorni di lavoro compulsivo - spiega - con il personale scolastico che ha dovuto chiamare le famiglie per far rientrare i ragazzi in classe questa mattina».

Confusione senza criticità

«Gli studenti che non sono riusciti a fare il tampone ieri sono stati messi in Dad, in via eccezionale», prosegue Cottarelli che spiega che i rapporti con le Asl del Lazio sono comunque «rapidi e proficui». «Le nuove norme - ammette - hanno creato confusione. Le famiglie sono disorientate» e «le scuole hanno bisogno di tempo per riallinearsi». Ma, nonostante i tempi stretti, tutto si è svolto senza grandi criticità, assicura.

I protocolli rivisti

Secondo i protocolli rivisti e corretti dal ministero dell'Istruzione, all'asilo si resta a casa solo al quinto caso di positività al Covid. Alle elementari, invece, fino a 4 casi tutti in presenza. Con più di 4 casi, la Dad e la quarantena scatteranno solo per i non vaccinati e coloro che sono guariti da più di 120 giorni. Alle medie e alle superiori, infine, se i positivi sono 2 o più, chi ha concluso il ciclo vaccinale o è guarito da meno di 4 mesi resta in classe. Gli altri, non vaccinati o vaccinati da più di 120 giorni, vanno in Dad ma solo per 5 giorni e non più per dieci. A rientrare in classe lunedì 7 febbraio, dunque, tutte quelle classi in cui non si era raggiunto quel numero di positivi. A chi vede nella modifica delle regole una ulteriore discriminazione tra studenti vaccinati e non, Massimo Andreoni - primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) - intervistato da LaPresse replica che scelte diverse «non sono discriminatorie e punitive, ma protettive». Concetto ribadito anche dal consigliere del ministro Speranza, Walter Ricciardi, che spiega: «Per i bambini vaccinati l'infezione può decorrere in maniera blanda». Al contrario, «il bambino non vaccinato è un bambino vulnerabile». Se poi le regole, in qualche modo, implicano una sorta di discriminazione «dispiace», prosegue Ricciardi, ricordando che è la salute «il primo bene da tutelare». La revisione delle regole è «un altro passo per riappropriarci di quella libertà che tutti desideriamo ritrovare dopo due anni difficili e complessi», è il commento di Rossano Sasso, sottosegretario all'Istruzione, che comunque ribadisce la sua contrarietà alla distinzione in base allo stato vaccinale. Sasso conferma che «bisogna continuare a lavorare per mettere ancora più in sicurezza le nostre scuole, ma, come chiedevamo da qualche settimana, è stato giusto rimodulare le regole visto il rallentamento della pandemia. Lo dovevamo ai nostri ragazzi».

