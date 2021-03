Scuola, la rivolta dei medici contro la didattica a distanza: «Siamo di nuovo in trincea e non sappiamo a chi lasciare i nostri figli» Chi ha diritto alla didattica in presenza? Il chiarimento del ministero dell’Istruzione fa esplodere la protesta di medici e operatori sanitari che si affianca a quella dei comitati di genitori, docenti e studenti di Francesca Barbieri e Serena Uccello

«Si chiede al personale sanitario italiano, sfiancato da un anno di emergenza, di farsi carico di nuovo e a tempo indeterminato della gestione dei propri figli in ambito extrascolastico, mantenendo contemporaneamente il proprio ruolo in trincea».

A parlare è Monica Bettonagli, dirigente medico del pronto soccorso alla Fondazione Poliambulanza Brescia, con una lettera inviata al Sole 24 Ore. Le sue parole arrivano da un’area di nuovo martoriata dal Covid, che con la terza ondata sta mettendo in ginocchio gli ospedali (qui tutti i dati e la mappa dei contagi).

Agli Spedali civili di Brescia nella giornata di venerdì 5 marzo erano 401 i posti letto occupati: l’8 marzo sono 431 i pazienti ricoverati, di cui 35 in terapia intensiva. «Il tasso di saturazione in terapia intensiva (che nel resto della Lombardia è del 40%) si è assestato da circa 5 giorni ad oltre il 90%, nonostante la regolare apertura di nuovi posti» fa sapere la direzione del Civile.

La testimonianza

«Scrivo anche a nome di numerosi colleghi, sia dell’ente per cui lavoro che di enti pubblici, con i quali in questi giorni condividiamo l’enorme pressione che deriva dall’aumento dei pazienti Covid richiedenti le nostre cure - spiega Monica Bettonagli - e le difficoltà organizzative derivanti da una serie di decreti, ministeriali e regionali, che di fatto hanno portato alla chiusura della porta aperta dalla nota del ministero dell’Istruzione del 5 novembre 2020. La contraddizione di queste disposizioni è sin troppo evidente soprattutto considerando che in diversi i Paesi europei, la scuola in presenza per i figli degli operatori sanitari non è mai stata interrotta.Si aggiunga che, trovandoci in condizioni di emergenza, non è neppure pensabile di usufruire di congedi parentali che metterebbero in ginocchio il sistema sanitario tutto».

«In questi giorni eravamo riusciti a far tenere aperte le materne e gli asili, ora invece ci crolla tutto addosso - chiarisce Bettonagli -. Non sappiamo davvero a chi lasciare i nostri figli, anche perché chi viene a fare la babysitter nelle nostre case? Non riusciamo proprio a trovarle».

Una professione quella del medico sempre più al femminile: considerando i medici con meno di 65 anni, il 54% è donna. E la percentuale sale rapidamente al calare dell’età: le dottoresse sono il 57% dei medici sotto i 60 anni, il 60% tra gli under 50. Nella fascia d'età dai 40 ai 44 anni, in particolare, quasi 2 medici su 3, e precisamente il 64%, sono donne.