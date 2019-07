Scuola, a settembre boom di precari in cattedra. Il Miur: pronta soluzione

Questione esplosa negli ultimi mesi

La questione docenti, non abilitati, con 36 mesi di servizio alle spalle è esplosa negli ultimi mesi. Complessivamente parliamo di una platea di poco più di 50mila insegnanti precari, esclusi dalle procedure di stabilizzazione di questi anni proprio perché non in possesso dell’abilitazione. Ma che comunque sono chiamati lo stesso in cattedra ogni anno per la cronica carenza di docenti di ruolo. A loro si sarebbero potuti aggiungere i presidi. Qui però è stato il consiglio di Stato a dare una mano al Miur, sospendendo la pronuncia di annullamento del concorso da 2.900 posti del Tar Lazio. Ora il Miur chiuderà la selezione e assumerà a settembre i primi 2.100 presidi, di fatto sterilizzando l’effetto reggenze.

Corsi abilitanti e nuovo concorso “straordinario”

Tornando ai supplenti, la norma predisposta dal Miur prevede due cose. La prima, è l’istituzione di percorsi abilitanti straordinari, riservati, appunto, al personale docente della scuola secondaria che abbia un’esperienza di servizio pari ad almeno tre anni negli ultimi otto. La novità dell’ultima ora è che accanto ai tre anni di servizio si prevede che questi debbano essere svolti negli ultimi otto. La seconda previsione legislativa, è quella di un bando di un concorso straordinario ad hoc finalizzato alla stabilizzazione del personale docente precario della scuola secondaria statale, sempre con una anzianità di servizio di almeno tre anni.

I concorsi ordinari

Entro fine anno, poi, il Miur intende bandire anche il concorso ordinario al quale potranno partecipare, alla luce della riforma introdotta con la legge di bilancio 2019, tutti i laureati che abbiano acquisito determinati (24) crediti formativi universitari, senza necessità di una previa abilitazione. Anche in questa procedura concorsuale ordinaria verrà molto probabilmente valorizzato ai fini dell’attribuzione del punteggio, il servizio già svolto dal personale docente in virtù dell’approvazione di un emendamento, in sede di conversione del decreto-legge “Quota 100 e Reddito di Cittadinanza”. Questo significa che per avere qualche giovane laureati in cattedra bisognerà ancora attendere: forse il 2020, sempre ovviamente contenziosi a parte.