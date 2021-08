Scuola, a settembre via la mascherina se gli alunni sono tutti vaccinati o guariti

2' di lettura

Aerazione costante dei locali. Igienizzazione di aule e attrezzature. Pulizia dei bagni almeno due volte al giorno (con liquidi a potere virucida). Mascherina chirurgica obbligatoria dai 6 anni in su: si può derogare a tale obbligo nelle classi composte da alunni integralmente vaccinati o guariti dal Covid-19. E ancora: per gli alunni dell’infanzia è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori); mentre per chi assiste ragazzi disabili è previsto l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (si potranno usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose).

Le raccomandazioni

Sono alcune delle raccomandazioni che il ministero dell’Istruzione è pronto a inviare alle scuole - dopo il decreto sul green pass e le linee guida del Piano Scuola 2021/22 - con un nuovo protocollo di sicurezza.

Anche alla luce del Dl varato giovedì, il testo presentato ai sindacati conferma il metro di distanza (sia in posizione statica che dinamica) e i due metri tra banchi e cattedra del docente (anche nelle zone bianche). Se gli spazi non ci sono, si può restare in classe anche con meno di un metro di distanza, ma utilizzando la mascherina.

Norme per evitare assembramenti

Nelle aree di distribuzione di bevande e snack, sarà il preside a prevedere norme ad hoc che evitino gli assembramenti. Sempre il dirigente scolastico, dovrà predisporre eventuali ingressi e uscite ad orari scaglionati, anche utilizzando accessi alternativi sempre per garantire la massima sicurezza di tutti.

Anche a settembre, non si potrà entrare a scuola se sussistono le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle autorità sanitarie competenti.