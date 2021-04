Scuola, stop agli assembramenti e tempi della Dad: verso un protocollo unico contro i contagi tra i banchi

Regole comuni in tutta Italia

Di certo nell’esecutivo c’è adesso il lavoro per definire in caso di contagi a scuola un complesso di norme valido in tutta Italia. Per mettere la parola fine a incertezze e difformità ricorrenti, spesso perfino nella stessa città, legate alle indicazioni contrastanti delle diverse aziende sanitarie di zona. Molte famiglie e scuole hanno già sperimentato incomprensioni e disagi.

II provvedimento è in via di definizione tra il dicastero della Salute, guidato da Roberto Speranza, e quello dell’Istruzione diretto da Patrizio Bianchi. In dirittura d’arrivo l’indicazione ministeriale: non appena firmata e diramata agli uffici scolastici regionali, la direttiva sarà poi trasmessa agli istituti di istruzione e diventerà subito operativa.

Vietato stare davanti ai distributori automatici

Sarà vietato ai ragazzi ogni occasione di stare insieme davanti alle macchinette di distribuzione di merendine e bevande. Se sarà necessario, saranno disattivate. No a ogni forma di riunione, gruppo o qualunque incontro in grado di generare assembramenti. Benché la scuola sia per i giovani il punto più importante di socializzazione insieme alla famiglia, il distanziamento negli istituti dovrà essere seguito e applicato senza eccezioni. Toccherà ai dirigenti scolastici garantire il rispetto di tutte le regole. In pratica, l’unico momento di aggregazione tra gli studenti con le previste distanze deve essere soltanto quello in classe. L’unico, non altro.

Dopo settimane e mesi di Dad (didattica a distanza) il rientro dopo le vacanze di Pasqua “in presenza” - frase di gergo ormai comune - per le zone rosse fino alla prima media, per le altre fino alle superiori comprese, assume così il valore di una scommessa di governo sul rilancio della didattica.

Draghi: ridurre al massimo ogni rischio

Ma l’indirizzo del presidente del Consiglio, Mario Draghi, è netto: garanzia massima di protezione, riduzione massima di ogni rischio. Il ritorno in classe con nuovi strumenti di difesa e prevenzione, dunque, è stato valutato già alcuni giorni fa in una riunione di tecnici di Salute, Istruzione, Protezione civile e della struttura commissariale per l’emergenza Covid-19.