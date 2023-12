Scuola, la strana coppia Valditara-Concia: «Contro la violenza sulle donne lavorare uniti»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Chi lo avrebbe mai detto? Travolto dalle polemiche sul consigliere Alessandro Amadori, autore con Cinzia Corvaglia del libro autopubblicato “La guerra dei sessi. Piccolo saggio sulla cattiveria di genere” finito sulla graticola per le controverse tesi cospirazioniste su presunti tentativi di gruppi organizzati di donne per dominare gli uomini, il ministro leghista dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara spariglia le carte. E, in commissione bicamerale d’inchiesta sul femminicidio, annuncia di aver affidato il coordinamento del progetto “Educare alle relazioni” ad Anna Paola Concia, ex deputata dem nella XVI legislatura, femminista, attivista per i diritti Lbgtqi e, soprattutto, da sette anni responsabile di Didacta Italia, lo spin off di Didacta Germania, l’evento più importante al mondo sulla scuola del futuro.

La strana coppia

Strana, stranissima coppia, si dirà. Ma la scelta è più che sensata. Per l’esperienza di Concia, per la sua profonda conoscenza del mondo della scuola, per la sua sensibilità contro ogni discriminazione, per la sua competenza sul tema della violenza contro le donne. Difficile, nel panorama attuale, trovare un curriculum più adatto del suo per costruire un progetto equilibrato ed efficace. «Con Valditara - spiega lei - lavoro da quando è diventato ministro e mi trovo molto bene. Ci siamo anche confrontati sul tema della violenza sulle donne. Dalla prima volta che ci siamo incontrati ha detto di voler costruire un progetto contro la violenza di genere, sulla cultura del rispetto. Poi mi ha chiesto di guidare “Educare alle relazioni” e io ho accettato».

Concia: «Impegno contro violenza non ha colore politico»

Rivendica di condurre battaglie «da trent’anni», Concia, e dice il vero. «Se oggi un ministro dell'Istruzione vuole impegnarsi seriamente su questo tema. metterò a disposizione del Paese tutta la mia esperienza, che non deve avere un colore politico. Lo faccio per tutte le donne, le Giulia e le nuove generazioni. Mi farebbe piacere coinvolgere il papà di Giulia Cecchettin». «”Educare alle relazioni” - precisa Valditara - non consiste in corsi di educazione sessuale, non consiste nell’educazione di genere, ma nell’educazione a comportamenti rispettosi verso la donna. La violenza sulle donne è un tema drammatico che interroga l’intera società e su cui occorre lavorare uniti, a prescindere dalle differenze culturali e politiche».

Una suora e un’avvocata nel gruppo di lavoro

Prove pratiche di trasversalità, davanti a un dramma che non conosce steccati, trasversale com’è a livello di reddito e di istruzione, classe sociale, territorio. Non a caso, Valditara tiene a sottolineare che il progetto, sotto la regia di Concia, vedrà come garanti altre due donne di provenienza molto diversa: suor Anna Monia Alfieri, religiosa delle Marcelline, da anni in prima linea per il diritto all’istruzione, e Paola Zerman, Avvocata dello Stato, già vicecommissario del Governo nel 2021 alle politiche Antidroga che alle scorse elezioni era stata candidata capolista a Roma alla Camera per il Partito della famiglia di Mario Adinolfi, la formazione nata dal Family Day.

«Noi tre, così diverse, insieme per grande sforzo unitario»

«Ci sono temi che dovrebbero unire tutti senza distinzioni di colore politico o appartenenza culturale», ribadiscono Concia, Alfieri e Zerman in una nota congiunta. «Uno di questi è la lotta alla violenza contro le donne. Purtroppo anche su questo tema si è assistito troppo spesso a polemiche strumentali e divisive che non servono alla causa. Il ministro Valditara ha scelto di mettere insieme tra i garanti della sua proposta, con pari ruolo, tre donne diversissime per appartenenza culturale, ma sinceramente consapevoli che è arrivato il momento di un grande sforzo unitario, senza strumentalizzazioni di alcun tipo, per una causa giusta che va nella direzione di una società fondata sulla cultura del rispetto, in cui la donna non sia più il bersaglio di soprusi, piccoli e grandi, dove non vi siano più violenze e discriminazioni». Il progetto, assicurano, sarà «basato sul dialogo, serio e utile per ragazze e ragazzi».