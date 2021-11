Scuola, stretta anti-contagi: con un positivo tutta la classe in dad

Ascolta la versione audio dell'articolo

Stop al protocollo sulla scuola. L’aumento repentino dei contagi nella fascia di età scolare (e la paura per la variante Omicron) ha convinto il ministero della Salute e dell’Istruzione a dire sì alla richiesta delle Regioni di irrigidire le regole sulla gestione delle quarantene a scuola. Se in classe viene trovato un solo alunno positivo, scatta immediatamente la quarantena per tutti i compagni con ricorso alla didattica a distanza. La circolare è stata firmata il 29 novembre.

Il protocollo precedente

All’inizio dell’anno scolastico, grazie a contagi numericamente bassi e vaccini già abbastanza diffusi nella fascia di età dai 12 anni in su, il ministero della Salute aveva acconsentito ad ammorbidire le regole per la gestione delle quarantene in classe, con la possibilità di far scattare la Dad solo con tre positivi in classe. Ma il provvedimento si era subito scontrato con le difficoltà di molte Asl di eseguire velocemente i tamponi per il tracciamento, necessari nelle classi con uno o due positivi. Tanto che alcuni presidi si sono rifiutati di applicare il protocollo.

L’aumento dei contagi

Nelle ultime settimane, con il crescere dei contagi e del numero delle classi in quarantena, le Regioni hanno iniziato a fare pressing per tornare al modello più restrittivo. Ieri, 29 novembre, al termine dell’incontro con le Regioni, il ministero della Salute ha dato il via libera alla circolare: il primo positivo in classe fa scattare l’isolamento per tutti. Si ritorna alla Dad.

Cosa dice la nuova circolare

La nuova circolare, in considerazione dell’aumento dell’incidenza del virus, dà la possibilità di «sospendere – provvisoriamente - il programma di “sorveglianza con testing” e di considerare la quarantena per tutti i soggetti contatto stretto di una classe/gruppo dove

si è verificato anche un singolo caso tra gli studenti e/o personale scolastico». «Nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente o

comunque secondo la organizzazione di regione/P.A. o ASL - continua ancora il testo della circolare - il dirigente scolastico venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è da considerarsi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a disporre la didattica a distanza nell'immediatezza per l'intero gruppo classe ferme restando le valutazioni della ASL in ordine all'individuazione dei soggetti (da considerare “contatti stretti” a seguito di indagine epidemiologica) da sottoporre formalmente alla misura della quarantena.Rimane valida l'opportunità per i Dipartimenti di Prevenzione di scegliere la strategia di

controllo per la tutela della salute pubblica per ogni singola indagine di focolaio epidemico in ambito scolastico».

L’1 dicembre convocato il Tavolo Sicurezza nelle scuole

Intanto è stato convocato per domani, 1 dicembre, il Tavolo permanente nazionale per la sicurezza nelle scuole che vedrà riunire i sindacati e i rappresentanti dei ministeri della Salute e dell’Istruzione in merito all’aggiornamento delle indicazioni per la gestione dei casi di Covid in ambito scolastico.