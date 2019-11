Scuola, studenti in gita? Per le insegnanti responsabilità limitata La Suprema corte respinge il ricorso dei genitori di una quattordicenne che chiedevano il risarcimento dei danni alla scuola di Patrizia Maciocchi

(FOTOGRAMMA)

2' di lettura

L’insegnante che accompagna gli studenti in gita non è responsabile della caduta dalla barella, della ragazza portata in ospedale per sospetta crisi epilettica. Una volta affidata la giovane alle cure dei medici il docente non è, infatti, tenuto a vigilare sulla correttezza del loro operato.

La Cassazione, con la sentenza 29946, respinge il ricorso dei genitori di una quattordicenne, all’epoca dei fatti, che chiedevano il risarcimento alla scuola per omessa vigilanza della professoressa. Alla base della richiesta di danni un trauma cranico che la scolara si era procurata cadendo da un lettino del pronto soccorso, sul quale era stata adagiata in attesa di una visita neurologica.

La richiesta dei genitori

Ad avviso dei ricorrenti il ruolo della docente non doveva essere declassato a quello di semplice accompagnatrice, quando avrebbe avuto l’onere di accertarsi che fossero state adottate tutte le soluzioni idonee per evitare quanto poi accaduto, come avrebbe fatto un genitore. Ma la Cassazione non è d’accordo.

Il fatto

L’insegnante non era stata informata del rischio di crisi epilettiche, per la semplice ragione che la ragazza non le aveva mai avute. La diagnosi, con il beneficio del dubbio, era stata fatta solo dopo l’ingresso in ospedale e certo la docente non poteva prevedere che dopo il primo momento di “agitazione”, che l’aveva indotta a chiamare il 118, si poteva verificare un nuovo episodio, come quello che ha portato alla caduta dalla lettiga.

L’obbligo di vigilanza

I giudici chiariscono che sull’accompagnatore della persona affidata alle cure dei sanitari in un ospedale non grava alcun obbligo di vigilanza o di supervisione in assenza, tra l’altro, di cognizione mediche o infermieristiche. E, se al posto dell’insegnante ci fosse stato un genitore, la caduta ci sarebbe stata lo stesso.