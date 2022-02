Scuola, Tar ammette con riserva al concorso per prof chi è stato colpito da Covid

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Sono diventati un numero cospicuo i candidati ammessi con riserva da Tar del Lazio al concorso straordinario indetto dal ministero dell'Istruzione per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado; e si tratta di tutti coloro che abbiano dimostrato di non aver potuto partecipare alla prova selettiva per ragioni strettamente connesse alla pandemia. Una nuova ordinanza dei giudici amministrativi ha formalizzato questa decisione nell'ambito di un ulteriore ricorso proposto per chiedere la sospensione, e il successivo annullamento in sede di giudizio di merito, dell'avviso ministeriale contenente il diario delle prove scritte della procedura ordinaria per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola infanzia e primaria, nella parte in cui, programmando le prove, non ha previsto lo svolgimento di prove suppletive nei confronti di tutti quei candidati impossibilitati a presentarsi in quanto sottoposti a isolamento fiduciario ovvero in quarantena.

L’ammissione con riserva

Il Tar ha ritenuto «di dover disporre l'ammissione con riserva degli odierni ricorrenti alle prove scritte suppletive del concorso, che l'amministrazione è tenuta ad organizzare, tenuto conto dell'orientamento conforme della Sezione su vicende analoghe». Considerato, poi, che «l'odierno gravame è stato formulato in forma collettiva da un cospicuo numero di ricorrenti - scrivono i giudici nell'ordinanza - la tutela cautelare va riconosciuta limitatamente a quei candidati che abbiano dimostrato, in maniera oggettiva, di non aver potuto partecipare alla prova selettiva in questione per ragioni strettamente connesse alla pandemia da Covid-19 (contagio, quarantena, ecc.), che la Pubblica amministrazione è tenuta a verificare». Ammissione con riserva, quindi, e fissazione dell'udienza pubblica del prossimo 20 dicembre per la definizione di merito del ricorso proposto.