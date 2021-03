Scuola, Trentino in rosso riapre da lunedì, Basilicata in arancione ancora in Dad

La Basilicata, zona arancione dallo scorso 16 marzo dopo essere stata “rossa” dal 1° al 15 marzo, il governatore Vito Bardi ha disposto la chiusra delle scuole e la didattica a distanza al cento per cento fino al 6 aprile. «Per quella data - ha aggiunto il governatore lucano - tutti gli insegnanti lucani saranno vaccinati e quindi potremo riaprire tutte le classi in sicurezza».

In Abruzzo, in arancione ma con 35 comuni in zona rossa, le scuole sono chiuse da inizio marzo. «Riapriremo le scuole dopo la Pasqua. Si va avanti con la didattica a distanza» aveva detto alcuni giorni fa il presidente Marco Marsilio. Ora si pensa a una graduale riapertura degli istituti scolastici con la didattica in presenza. La Regione è «la prima in Italia per somministrazione di vaccini anti Covid al personale scolastico» ha sottolineato l’assessore regionale all'Istruzione, Pietro Quaresimale. «L’Abruzzo - ha assicurato - è pronto nel caso in cui il Governo dovesse dare il via libera alla riapertura».

Lazio arancione: alle superiori Dad al 100%



Il Lazio è l’unica regione che la prossima settimana passerà in arancione. Le scuole fino alla terza media verranno riapriranno martedì. Questo perché, come spiegato dal ministro della Salute, l’ordinanza vigente che colloca la Regione in zona rossa scadrà alla mezzanotte tra lunedì e martedì. Riapriranno le scuole ma le superiori continueranno in regime Dad al 100% nonostante le regole prevedano in questa fascia che l’attività didattica in presenza sia garantita almeno al 50% e fino a un massimo del 75%.

Il Tar del Lazio boccia le chiusure

Proprio il 26 marzo e nel giorno dell’annuncio del premier di scuole aprte fino alle medie in zona rossa era arrivata la sentenza del Tar del Lazio che con un’ordinanza sospende l'efficacia del Dpcm del 2 marzo scorso, proprio quello che aveva disposto la dad in tutte le scuole delle Regioni in zona rossa. Il tribunale amministrativo regionale - accogliendo il ricorso presentato da un gruppo di studenti e genitori - ha stabilito che la Presidenza del Consiglio entro il 2 aprile debba riesaminare il decreto nella parte relativa alla chiusura degli istituti per evidenti carenze istruttorie. Per gli studenti al momento non cambia nulla, mentre il governo proprio in questi giorni preparerà il nuovo decreto che entrerà in vigore dal 7 aprile.

