Scuola, ultime notizie: Azzolina, la Lega presenta mozione di sfiducia al Senato. Il 26 settembre sindacati in piazza

13:39 Sindaco Bitonto rinvia apertura al 28/9: troppi contagi

Primi rinvii delle aperture delle scuole in Puglia. Il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, ha deciso di accogliere la richiesta dei dirigenti scolastici degli istituti comunali rinviando l'apertura al 28 settembre anziché il 24, data decisa dalla Regione Puglia. La Puglia è tra le ultime regioni in Italia a riaprire le scuole ma ci sono ancora problemi di spazi e adeguamento delle aule.

“Abbiamo lavorato molto per preparare al meglio l'inizio dell'anno scolastico e per contenere il ritorno dei contagi - spiega Abbaticchio - ma la Puglia è tra i primi posti per aumento contagi in Italia. Noi abbiamo la necessità di comportarci al meglio, da soli non andiamo da nessuna parte. Sui Comuni si è abbattuto uno tsunami burocratico, sociale e sanitario. Ad esempio abbiamo finanziato con fondi comunali i tamponi per gli agenti della polizia locale perché non potevamo attendere le tempistiche attuali”.

“A seguito di una comunicazione dei dirigenti scolastici - annuncia Abbaticchio - l'apertura delle scuole comunali è rinviata al 28 settembre, a causa delle elezioni e per l'arrivo degli arredi. Sarà a carico delle famiglie il controllo temperatura corporea dei bambini. Mi rendo conto che le famiglie sono preoccupate, ci proveremo fino alla fine a garantire ai nostri studenti una serena vita scolastica. Se non sarà possibile, se aumenteranno i contagi, prenderemo decisioni diverse. Ma voglio essere chiaro: se qualcuno vuole fare finta che non sia successo nulla, che il Covid non esiste, può cambiare comunità”.