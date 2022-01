Scuola al via tra assenze del personale e caos Regioni

Per nidi e infanzia, con un positivo si sospende l’attività didattica per 10 giorni (si esce dalla quarantena con tampone negativo). Alla primaria, con un positivo, gli alunni restano in presenza, ma si raccomanda di consumare il pasto a una distanza interpersonale di almeno due metri (una disposizione inattuabile in moltissimi istituti per assenza di spazi). Si va quindi in regime di sorveglianza con primo tampone quando si è informati del contagio, e secondo tampone al quinto giorno. Il docente, che ha svolto lezione in presenza per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, va in regime di autosorveglianza. Con almeno due casi, Dad, per tutta la classe, per 10 giorni e si esce dalla quarantena con tampone negativo.

A medie e superiori, con un positivo scatta l’autosorveglianza, si continua cioè a frequentare ma con le mascherine Ffp2. Con due casi nella stessa classe sono previste le lezioni on line per i non vaccinati e per chi ha completato il ciclo vaccinale o è guarito da più di 120 giorni. Per tutti gli altri, prosegue la scuola in autosorveglianza e con le mascherine Ffp2. Con tre casi è prevista la Dad, per tutti, di dieci giorni.

La circolare prevede che i requisiti per poter frequentare in presenza, durante il regime di autosorveglianza, devono essere dimostrati dell’alunno, autorizzando le scuole a prendere visione della loro situazione vaccinale (una previsione, quest’ultima, subito criticata da famiglie e presidi trattandosi nella stragrande maggioranza dei casi di minorenni).

Le norme gli insegnanti

Per i docenti, in presenza di due o tre casi di positività, si applicano le norme sui contatti stretti ad alto rischio. Ossia per i non vaccinati o per chi non ha completato il ciclo vaccinale, quarantena di 10 giorni, e poi tampone negativo. Per chi è vaccinato da più di 120 giorni, se asintomatico, quarantena di 5 giorni, e poi test. Per i vaccinati o guariti nei 120 giorni e per chi ha fatto il booster, autoserveglianza (che termina al quinto giorno) e mascherina Ffp2 per almeno 10 giorni dal contatto.