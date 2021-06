Scuola, al via il primo concorso sprint: 6.129 posti per le materie scientifiche

Per la classe di concorso A027, matematica e fisica, i 40 quesiti sono divisi a metà, 20 matematica, 20 fisica. Per la classe di concorso A028, matematica e scienze, i 40 quesiti sono divisi 20 matematica e i rimanenti 20 nell’ambito delle scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali.Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da 4 risposte, delle quali soltanto una è esatta; l’ordine dei quesiti è somministrato in modalità causale per ciascun candidato. Ogni risposta corretta vale 2 punti. Si prendono zero punti per le risposte non date o errate.La prova ha una durata massima di 100 minuti, e si supera con un punteggio di 70 su 100.Poi si passa all’orale che si supera anch’esso con 70 su 100.

Sede d’esame comunicata 15 giorni prima

L’elenco delle sedi d’esame è comunicato dagli Usr presso i quali si svolge la prova almeno 15 giorni prima della data di svolgimento tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Le graduatorie di merito dovranno essere pronte entro il 31 luglio; ai membri delle commissioni è riconosciuto un compenso aggiuntivo se centrano l’obiettivo, pari a 2 volte il compenso base.

Il 16 giugno è intanto iniziata la maturità 2021 per 540mila candidati che consiste in un unico maxi orale. Come lo scorso anno, i ragazzi saranno esaminati da tutti commissari interni, con un presidente esterno.