Scuolab, la piattaforma web per l’immersione nelle scienze

di Vera Viola

La giovane allieva tramite un visore per la realtà virtuale interagisce con i fenomeni astronomici riprodotti in scenari 3D

Il programma della napoletana Protom è destinato ad alunni e docenti per migliorare insegnamento e apprendimento attraverso l'esperienza diretta seppure virtuale



Permettere a ogni studente di entrare in un laboratorio scientifico quando desidera, fare esperimenti in totale sicurezza e migliorare l’apprendimento sotto la guida del proprio docente. La realtà virtuale, dietro la spinta delle esigenze emerse nel corso del primo lockdown e poi ripresentatesi fino a oggi, è entrata nelle scuole italiane. Ma in questo campo la scuola potrebbe fare di più e meglio.

Un aiuto viene dalle numerose aziende informatiche che si sono preoccupate di fornire nuovi strumenti per favorire l’apprendimento a distanza. Caso esemplare è quello di Protom, azienda napoletana, che ha realizzato “Scuolab” , un programma che aiuta nell’insegnamento e nell’apprendimento delle scienze, grazie sopratutto alla realtà immersiva.

Basta inforcare gli occhiali e calzare un caschetto per esplorare e quasi toccare la terra, le stelle, gli oceani. Viaggiare negli abissi e sui pianeti: un’ esperienza affascinante e perciò molto stimolante.

Scuolab sfrutta le potenzialità delle Lim, le lavagne interattive multimediali, garantendo un'interazione facile e immediata, perché basata su una gestualità intuitiva e naturale che stimola la capacità cognitiva attraverso l'elemento esperienziale del learning-by-doing.

Ideata e prodotta da Protom, la prima Kti (Knowledge & Technology Intensive) company italiana, la piattaforma Scuolab è stato riconosciuta dal ministero dell'Istruzione (nell'ambito dei “Protocolli in rete”), come strumento di didattica innovativa, capace di ampliare e migliorare l'offerta didattica per studenti e docenti, mettendo a loro disposizione, in ogni momento e luogo, esperienze laboratoriali che supportano la tradizionale lezione frontale con un approccio di learning-by-doing.