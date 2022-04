Obbligo mascherine al chiuso: dove si continuerà a indossarle

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarà un’estate senza mascherina, ma almeno fino a fine maggio si dovrà indossarla ancora in diversi posti al chiuso: dai mezzi pubblici fino agli uffici. È infatti una direzione ancora orientata verso la prudenza quella che il governo si appresta a intraprendere in vista del 30 aprile, quando - con la scadenza del decreto Covid del 24 marzo scorso - cadrà l'obbligo di proteggersi naso e bocca al chiuso e sui trasporti. Da settimane gli esperti chiedono che la fine delle restrizioni non diventi un «liberi tutti». E lo stesso ministro Speranza ha più volte rimarcato che si «deciderà ascoltando la comunità scientifica», ma mantenendo comunque la linea della cautela.

Avanti con la linea della prudenza

Gli ultimi nodi saranno sciolti giovedì in consiglio dei ministri quando il ministro della Salute Roberto Speranza informerà i colleghi sulla necessità di proseguire sulla linea della prudenza - alla luce dei contagi che non sembrano voler scendere dal plateau in cui sembrano “fermi” da un paio di settimane - prorogando così per un altro mese e quindi fino al 30 maggio l’obbligo di indossare la mascherina in alcuni luoghi al chiuso . Con il premier Mario Draghi che alla fine potrebbe avere l’ultima parola. E subito dopo - molto probabilmente attraverso una ordinanza del ministro Speranza - saranno dettate le regole che ci accompagneranno progressivamente verso l’addio alle mascherine, l’ultimo strumento simbolo nella lotta al Covid. Mentre è invece scontato che il green pass non sarà più richiesto, ad eccezione che per le visite in ospedale e nelle Residenze per gli anziani.

Dove resteranno e dove saranno tolte

Se in ristoranti, bar, negozi, centri commerciali e musei si dirà addio alle mascherine è ormai certo che resteranno obbligatorie fino alla fine del mese su tutti i mezzi di trasporto locali e nazionali - dai bus alle metro, dai treni regionali a quelli ad alta velocità fino agli aerei -, così come nelle aule dove gli studenti dai 6 anni in su dovranno continuare a indossarle fino a fine anno scolastico nonostante il pressing per toglierle sia continuato negli ultimi giorni. È quasi sicuro poi che le mascherine andranno indossate ancora per altri trenta giorni anche nei cinema, nei teatri e in tutti gli spettacoli al chiuso dove si sta seduti vicini, compresi i palazzetti dello sport. Ma anche nelle palestre e nelle discoteche dovrebbe restare di coprire bocca e naso.

Le mascherine nei luoghi di lavoro

Discorso aperto invece sui posti di lavoro dove comunque dovrebbe passare alla fine la linea di prorogare la mascherina, anche solo quella chirurgica, in tutte le aziende e gli uffici, sia pubblici che privati senza regole differenti. Tra le ipotesi alternative l’obbligo tout court per un altro mese per i dipendenti pubblici e l’ipotesi di indossarla in azienda solo se c’è assembramento e comunque in base alle regole decise dal datore di lavoro che già oggi può prevedere l’obbligo di Ffp2. In particolare per i luoghi di lavoro al di fuori del perimetro della pubblica amministrazione già lo scorso 6 aprile il ministero del Lavoro, il ministero della Salute, l'’Inail e il ministero dello Sviluppo economico e tutte le parti sociali si erano incontrate per affrontare il tema della proroga del protocollo di sicurezza anti-Covid sottoscritto il 24 aprile 2020 e poi aggiornato manifestando l’intenzione di continuare a lasciarlo in vigore in base all’andamento della curva epidemica.