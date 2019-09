Scuole per chef: qui nascono i cuochi del futuro Il mestiere si conferma a prova di crisi soprattutto in ambito internazionale dove c’è un’altissima richiesta di cuochi italiani di Federico De Cesare Viola

Né i turni massacranti e la gavetta infinita. Né lo stress e le ustioni ai fornelli. Né la mancanza di sonno e di vita sociale. Niente di tutto questo sembra scoraggiare i tanti giovani – al netto di quelli che pensano (illusi) di cavarsela con la partecipazione a un talent show - che continuano a sognare una carriera nel mondo della cucina. Almeno stando al pieno di iscrizioni che le numerose scuole e accademie registrano dal Nord al Sud Italia. Un interesse per fortuna supportato dal mercato, dove il mestiere di chef si conferma a prova di crisi.

«Soprattutto in ambito internazionale – assicura Niko Romito, chef del ristorante Reale, tre stelle Michelin - c’è un’altissima richiesta di cuochi italiani perché la nostra cucina continua a esercitare un fascino incredibile, a tutti i livelli, grazie alla sua diversità. I progetti di nuovi hotel nel mondo, ad esempio, includono quasi sempre la presenza di un ristorante italiano». Lo chef-imprenditore abruzzese nel 2011 ha voluto creare a Casadonna - il suo quartier generale a Castel di Sangro - anche una scuola di cucina professionale post diploma. Due corsi all’anno, a marzo e ottobre, per un massimo di 16 allievi per classe: dal 2012 si sono iscritti 254 allievi e sono state erogate borse di studio per un valore di 120mila euro (inoltre c’è la possibilità di accedere a un prestito d’onore della totalità del costo del corso). C’è chi resta nel gruppo Romito e chi no: il placement, in ogni caso, supera l’80% nel mondo Ho.re.ca in brigate di cucina in Italia e all’estero. Nel frattempo i “Romito Boys” stanno conquistando la penisola: 25 ex allievi sono proprietari o manager di un ristorante, tra questi anche giovani talenti ormai sbocciati come Gianni Dezio di Tosto ad Atri (TE) o Caterina Ceraudo di Dattilo a Strongoli (CR).

L’avventura chef-imprenditore

Dove trovano il coraggio, questi cuochi in erba, di lanciarsi in un’avventura imprenditoriale propria subito dopo la fine del corso? «È quello che chiedo a molti dei miei ex allievi. E loro mi rispondono che mi vedono come un modello, io che a 25 anni ho aperto un ristorante dopo un corso di cucina a Roma. Per i tanti che hanno creato un progetto nei nostri dintorni, da Chichibio a Roccaraso al Beccaccino a Castel di Sangro alla pizzeria Lo Spizzico a Pescocostanzo, la presenza del Reale (e di Spazio e Alt, gli altri format casual del sistema Romito in Abruzzo, ndr) è rassicurante: sanno che oggi i clienti si informano e che, dopo una tappa ai miei ristoranti, avranno voglia di scoprire anche i loro».

Non manca, tra i banchi dell’Accademia Niko Romito, la categoria “cambio vita”: anche professionisti d’azienda, con famiglia, che decidono di trasformare un hobby – sempre più diffuso - nel loro futuro. «E hanno più “cattiveria” degli altri, una voglia enorme di imparare e di giustificare il loro cambiamento di percorso», conferma lo chef del Reale.

Il programma didattico si evolve costantemente, in collaborazione con Slow Food Italia e con l’Università di Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo: «Vogliamo trasmettere i valori autentici della cucina italiana, legati alla tradizione, ai grandi prodotti del territorio, alla leggerezza e alla salute, alla pulizia del gusto, ai diversi repertori regionali. Senza tralasciare le capacità imprenditoriali». Gli aspiranti cuochi hanno per fortuna più consapevolezza di questa professione, «diversa – conclude – dalla sua versione spettacolarizzata in televisione, che non racconta il lavoro reale, i sacrifici e la necessità di fare un percorso serio, senza bruciare le tappe».