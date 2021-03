Scuole chiuse anche per i figli dei medici: Dad per tutti tranne che per disabili e attività di sostegno Dopo la confusione dei giorni scorsi su chi avesse diritto o meno alla didattica in presenza, arriva ora una nota del Miur che chiarisce e circoscrive il perimetro di Francesca Barbieri e Serena Uccello

Italia piu' rossa, Dpcm chiude scuola in zone rischio

Dopo la confusione dei giorni scorsi su chi avesse diritto o meno alla didattica in presenza, arriva ora una nota del Miur che chiarisce e circoscrive il perimetro

3' di lettura

Didattica a distanza (a casa) o didattica in presenza (a scuola)? Chi deve “rassegnarsi” alla prima e chi ha “diritto” alla seconda? La risposta è: Dad per tutti tranne per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (i Bes), e per le attività di laboratorio. Una nota del ministero infatti dopo la confusione dei giorni scorsi, confusione montata soprattutto nelle chat di classe, chiarisce la questione.

E dunque nelle zone rosse, in cui sono «sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art.2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza», c’è un’unica eccezione. Ed è questa «resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020».

Loading...

Lo stesso vale per le zone diverse da quelle “rosse”, cioè l’arancione rafforzato, perchè in questo caso vengono disposti «margini definiti di ulteriori misure restrittive in base al potere di ordinanza delle Regioni e delle Autorità locali, a partire dalle diverse specifiche situazioni epidemiologiche».

A questo proposito una nota della Regione Lombardia (la Lombardia è appunto zona arancione scuro) chiarisce senza ambiguità che non sarà applicato il DM 39/2020 laddove viene prevista «la frequenza scolastica in presenza, in condizioni di reale inclusione, degli studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione».

Da cosa è nata la confusione per le famiglie

La confusione a cui si faceva riferimento era stata proprio generata da questo aspetto: cosa intendere per categorie di lavoratori le cui prestazioni sono fondamentali per garantire i bisogni del Paese. Riepiloghiamo: nei giorni scorsi il ministero dell'Istruzione aveva trasmesso a presidi e dirigenti scolastici regionali una nota che, riprendendo quanto stabilito dal Dpcm del 2 marzo firmato dal premier Draghi, specificava le modalità della didattica a distanza e le sue deroghe. Comincia allora a diffondersi nelle chat un modello di autocertificazione per presentare alle scuole la richiesta di didattica in presenza, che fa riferimento alla vecchia nota dell'Istruzione del 3 novembre 2020 (riconfermata il 4 marzo 2021).