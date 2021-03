Scuole chiuse: mio figlio dove lo lascio? Ecco chi può fare lezione in aula nelle zone rosse e arancione scuro

Ma facciamo un passo indietro e vediamo cosa prevede il Dpcm che entrerà in vigore oggi 6 marzo. L’articolo 43 stabilisce che le scuole in zona rossa sospendono le lezioni in aula, fatta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

La chiusura delle scuole, recita sempre il Dpcm, può essere decisa dai Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi governatori abbiano adottato misure stringenti di isolamento a causa circolazione delle varianti o in quelle in cui «l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico».

È il caso, ad esempio, della Lombardia, dove l’ordinanza firmata dal Governatore Fontana che colloca la regione in arancione scuro dal 5 marzo stabilisce che per le scuole: «Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali».

Tutto chiaro? Non proprio, visto che nella nota del ministero dell’Istruzione si specifica che restano «attuabili, salvo ovviamente diversa disposizione delle Ordinanze regionali di diverso avviso delle competenti strutture delle Regioni, da verificare da parte degli USR (uffici scolastici regionali, ndr), le disposizioni del Piano Scuola 2020-2021 nella parte in cui prevedono che vada garantita anche “la frequenza scolastica in presenza... degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione” nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e ... anche in ragione dell'età anagrafica». Un piano messo a punto lo scorso anno, in vista della riapertura di settembre.

Quando può essere richiesta la didattica in presenza

In definitiva, nella nota del ministero dell’Istruzione, si ribadisce che la didattica in presenza può essere richiesta per i bambini con il Bes (vale a dire i bisogni educativi speciali), con disabilità oppure con genitori appartenenti al personale sanitario e a quelle categorie professionali considerate fondamentali per garantire i nostri bisogni essenziali.