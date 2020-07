Scuole chiuse per pandemia: come va nel resto del mondo? L’Unesco calcola che il 60% della popolazione studentesca nel mondo è danneggiato dalla pandemia. Percentuale schizzata al 90% in primavera di Angela Manganaro

Scuola a Wuhan

È utile o no chiudere le scuole? Davvero la chiusura serve a limitare il contagio da nuovo coronavirus in una comunità, città, paese, al di là dei rischi che corrono insegnanti e studenti? È questo uno dei punti più dibattuti soprattutto in Italia, paese la cui opinione pubblica, in generale e con la pandemia in particolare, oscilla tra l’irrefrenabile desiderio di lodare gli altri paesi per denigrare il proprio e l’improvvisa insularità se non proprio sordità quando si toccano temi percepiti come vicini, troppo vicini. La scuola è un tema percepito come molto vicino, intimamente domestico nonostante l’istruzione sia una questione globale. Lo ha capito pure Donald Trump che nonostante guidi uno dei paesi più devastati dalla pandemia - gli Stati Uniti sono l’unico paese avanzato che non ha tuttora una strategia per contrastarla - vuole ora che le scuole riaprano, è importante per i bambini e le famiglie, sostiene. Alle scuole che non riapriranno - minaccia il presidente in piena campagna elettorale in corsa per la rielezione - verranno tagliati i fondi statali.

In questo anno di pandemia ci si lamenta in Italia che la scuola è la grande dimenticata dell’emergenza, non importa che scienziati come Ilaria Capua abbiano suggerito di lasciar perdere queste polemiche per l’elevato rischio di contagio amplificato dalle scarse misure igieniche tipiche della noncuranza bambinesca e giovanile.

La pandemia continua a spaventare quattro continenti su cinque (solo l’ Europa in questo momento vive una relativa tranquillità) e ovunque le scuole sono l’avampasto del contrasto al Covid19. L’Unesco calcola che il 60% della popolazione studentesca nel mondo è danneggiato dalla pandemia che ha costretto a chiudere le scuole. Danno che si fa più evidente e drammatico in quei paesi in cui non esiste la possibilità delle lezioni a distanza o semplicemente un computer a casa.

La mappa aggiornata dell’Unesco



Sul sito dell’Unesco (qui) si può seguire l’andamento delle aperture e chiusure delle scuole in giro per il mondo dall’inizio della pandemia. Una lettura interessante. Attualmente, situazione del 9 luglio, e tenendo anche conto che siamo nella stagione estiva, le scuole sono completamente aperte in Groenlandia, Francia, Bielorussia, Ecuador, Australia, Uruguay, Niger, Colombia, Svezia e Norvegia, Lettonia, Vietnam. Una mappa poco razionale, difficile trovare un filo comune o un modello di efficienza da sbattere con liberatoria indignazione in un post su Facebook.

Negli altri paesi la chiusura delle scuole è generalizzata cioè riguarda tutto il territorio nazionale, o è mirata cioè localizzata in zone con focolai. Il 9 luglio dunque, oltre un miliardo di studenti nel mondo (1.067.590.512 per la precisione), è colpito da provvedimenti di lockdown per pandemia da coronavirus, il che equivale al 61% degli iscritti sparsi in 110 paesi.