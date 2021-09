Scuole dell’infanzia, accoglienza in giardini e cortili: difficoltà nei controlli del green pass dei genitori nelle non statali

6' di lettura

L’accoglienza nella maggior parte delle scuole dell’infanzia si fa nei giardini e nei cortili. Quando ci sono. Altrimenti è davvero un problema. L’aggravante è che nelle scuole non statali per i bambini da 3 a 5 anni mancano le disposizioni operative per fare i controlli sui green pass dei genitori che accompagnano i piccoli a scuola. A loro, infatti, è interdetto l’uso della piattaforma online della Sogei, che ha funzionato a dovere per le altre scuole di ogni ordine e grado. E le scuole si sono organizzate con il “fai da te”, privilegiando l’accoglienza dei più piccoli all’aria aperta. In quelle che, per assenza di spazi aperti, hanno fatto accedere i genitori, si sono registrati dei rallentamenti all’ingresso e all’uscita dei piccoli.

Sono 1,33 milioni i bambini che frequentano le scuole dell’infanzia

In classe entrano ogni giorno un milione e 330 mila bambini dai 3 ai 5 anni, per forza di cose accompagnati da genitori o baby sitter che si trovano, loro malgrado, coinvolti nei problemi organizzativi. E visto che le scuole non statali non sono collegate alla piattaforma ministeriale, spesso gli istituti si sono organizzate con controlli con la app o richiesta di pass cartacei. La maggior parte ha scelto di lasciare i genitori fuori dalla scuola, per eliminare alla radice il problema. Effettuando i controlli del green pass in entrata e in uscita, sono necessari circa 2,7 milioni di controlli al giorno nelle 13.234 sedi delle scuole statali dell'infanzia e nelle 8.590 scuole paritarie (comunali e private). In classe sono circa 850mila i bambini che frequentano la scuola statale, 480mila nelle scuole dell'infanzia paritarie. E senza controllo del green pass non si può accedere agli edifici. L’Associazione nazionale presidi ha chiesto di organizzare l’accoglienza all’esterno dove possibile.

I bambini di tre anni possono sentirsi abbandonati

«Nella maggior parte delle scuole dell’infanzia - spiega la dirigente di alcune scuole dell’infanzia di Roma nord - si controllano i pass degli insegnanti, ma non quelli dei genitori perchè mancano le modalità operative per effettuarli. L’accoglienza si fa in giardino. Il problema è che, per esempio, mercoledì a Roma è prevista pioggia e ci si domanda già cosa fare. Fra le altre i nuovi bambini che arrivano a scuola, quelli di tre anni, hanno poco tempo per abituarsi e non sentirsi abbandonati. Inizialmente le insegnanti per loro sono persone estranee. Non tutti, poi, hanno già frequentato l’asilo nido e quindi hanno già esperienza del distacco dalla famiglia nelle ore che trascorrono in classe».

In caso di contagi scatta la lead

Nelle scuole dell’infanzia non è possibile parlare di dad dal punto di vista didattico, ma si parla di lead, acronimo di “legami educativi a distanza”. E ogni volta che c’è un positivo a scuola fra i bambini o fra gli insegnanti per i piccoli si passa alla lead. «I bambini della scuola dell’infanzia - spiega una insegnante della scuola dell’infanzia e psicologa di Roma nord - nonostante l’enorme capacità di adattamento al cambiamento, hanno sofferto molto l’instabilità della scuola in presenza e la sua sostituzione con la lead. É davvero difficile soddisfare il bisogno di relazionarsi con i coetanei e con gli adulti attraverso un computer che spesso spaventa, inibisce e blocca la libera espressione e la spontaneità di cui i bambini sono portatori».

Garante dell’infanzia: i bambini hanno bisogno della presenza di insegnanti e compagni

«Il rientro a scuola dopo quasi due anni di pandemia è un momento importante per tutti, ma in particolare per i più piccoli, per i quali la didattica a distanza, lead nella scuola dell’infanzia – ancorché circoscritta a brevi periodi - ha rappresentato una grave privazione educativa. All'età della scuola dell'infanzia, infatti, i bambini hanno bisogno del rapporto fisico e di un’accoglienza e di un’affettività che richiedono la presenza dell'insegnante e dei compagni», ha detto al Sole24 Ore Carla Garlatti, garante per l'infanzia e l'adolescenza.