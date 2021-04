Scuole dell’infanzia e nidi per avvicinare il Sud all’Europa

3' di lettura

Signor Presidente del Consiglio, tutte le statistiche sull’Italia, a partire dalle ultime dell’Istat, ci raccontano la nostra come una società che non fa più figli. Nel 2020 le nascite sono crollate, segnando il nuovo minimo storico dall’unità d’Italia: meno di 400mila bambini nati. Le conseguenze del Covid rischiano di peggiorare ulteriormente la situazione per l’anno in corso. Questo fenomeno non solo dimostra che la nostra società va lentamente spegnendosi, ma rappresenta anche una minaccia dal punto di vista economico e della sostenibilità dei conti pubblici sul medio termine. In un momento in cui, per necessità, per far ripartire gli investimenti, stiamo facendo sempre più debito pubblico, rischiamo di ritrovarci senza più nessuno in grado di ripagarlo. Il Pnrr può rappresentare l’occasione per questo salto di qualità, per trasformare il nostro Paese, considerato giustamente nel mondo un campione di qualità della vita, in un Paese a misura di bambino. Questo si traduce non solo in servizi in favore dell’infanzia e in un fisco più amico della famiglia (l’Unione europea per prima chiede la riforma fiscale), ma, soprattutto, in un sistema-Paese che non costringe più le madri a scegliere tra lavoro e famiglia.

Già il numero di donne occupate, specie nel Mezzogiorno, era molto lontano dagli obiettivi europei, oggi, dopo un anno di Dad e una crisi

che morde specie chi ha contratti più fragili, nei settori a prevalente occupazione femminile la situazione è al limite. Per uscire dall’emergenza e fare questo salto di qualità abbiamo chiesto di definire un capitolo specifico del Pnrr dedicato agli investimenti a favore dell’infanzia e della famiglia. Non bastano più i progetti estemporanei e i bonus che mutano continuamente, ma servono politiche per l’infanzia, politiche di sviluppo. Occorre passare da un approccio “caritatevole” a un’azione organica e di lungo periodo. A questo proposito chiediamo a Lei, Presidente del Consiglio, che frequentemente ha ricordato la necessità di riportare i giovani al centro del dibattito politico, di aprire un capitolo dedicato che contenga tutti gli interventi necessari.

Un piano di investimenti per la fascia 0-6 finalizzato alla costruzione, alla riqualificazione e messa in sicurezza di nidi e scuole dell’infanzia. Bisogna garantire un incremento dell’offerta educativa e dei posti disponibili. L’obiettivo è quello di raggiungere il 33% su base nazionale fissato dal Consiglio europeo di Barcellona del 2002. L’obiettivo che l’Italia deve porsi è che le spese per l’infanzia e, in generale quelle per la famiglia, siano almeno pari alla media Ue.

È necessario un impegno straordinario soprattutto nelle Regioni del Mezzogiorno dove questa percentuale di offerta dei posti negli asili nido appare oggi un miraggio e dove risulta necessario un piano di assunzioni di personale qualificato e misure per abbattere i costi a carico delle famiglie. In tempi di transizione ambientale e green deal, bisogna consentire ai Comuni di destinare spazi verdi pubblici non utilizzati per altre finalità alla creazione di “agrinido”. La ripartenza del mercato del lavoro e dell’economia più in generale sono la principale misura di contrasto alla povertà minorile, che è in tragica risalita. Bisogna investire e sfruttare le iniziative previste dalla misura europea del Child guarantee. Bisogna investire sul futuro, approfittare di questa spinta per raggiungere lo standard europeo investimento sui programmi per l’educazione delle giovani generazioni, il 4,5-5% del Pil. Il momento di credere nel futuro dell’Italia è ora: nessuno può tirarsi indietro.