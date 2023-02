Scuole e università al centro di una nuova epoca della conoscenza

Un discorso in fondo non molto diverso da quello che don Lorenzo Milani immaginava per i suoi ragazzi di Barbiana. Oggi, invece, in molte università, è tutto concentrato sulla creazione di valore. Basti esaminare le classifiche della ricerca, modellate sulle università anglosassoni e basate sulla prevalenza degli insegnamenti scientifici. Su questa scia, si invocano sistematicamente sempre maggiori competenze. E per farne cosa? Non a caso Yuval Noah Harari evidenzia che non conosciamo affatto quali saranno le conoscenze che saranno utili nell’immediato futuro. E di fronte a trasformazioni sconvolgenti, più che ricordare occorrerebbe dimenticare, cioè provare a interpretare la realtà con occhi nuovi, innovando costantemente, nella consapevolezza che la ricerca è erratica.

Nel nostro Paese, periodicamente si evidenzia che si legge poco, che non si visitano i musei, che non si frequentano i teatri. Ma come sarebbe possibile quando il 75% non comprende una frase complessa nella nostra lingua e quasi il 27% è analfabeta funzionale? E l’abisso educativo tra Nord e Sud perché viene sistematicamente ignorato? Eppure, ci ostiniamo a fare riferimento all’istruzione collegata con il Pil, che, come diceva Robert Kennedy, «misura tutto, tranne le cose per cui vale la pena vivere».

Peraltro, in Italia, soprattutto nelle regioni meridionali, l’aumento dell’istruzione, anche rilevante, di fatto non inverte l’arretratezza, poiché non incide nella crescita economica, nello sviluppo sociale e nel contrasto alla criminalità. La scuola e le università continuano invece a trasmettere competenze che formano professioni che rischiano di essere in gran parte superate, poiché il lavoro nei prossimi anni verrà svolto sempre più dagli algoritmi. Occorrerebbe dunque un’educazione che promuova le capacità di stare al mondo, di allenare il pensiero, di sviluppare l’intelligenza critica, di preparare all’incerto e all’imprevisto, di selezionare le informazioni rilevanti per evitare di essere manipolati dalla disinformazione ormai dilagante.

Una formazione che, riprendendo l’efficace immagine proposta da Giovanni Lo Storto in Ero studente, sia pensata e sappia pensare in «largo» e non «in lungo», estesa ad ambiti, contesti e competenze anche molto distanti, innovando radicalmente il percorso di formazione tradizionale dalla scuola materna fino alla professione. E, dato che nessuno si salva da solo, occorre sviluppare le capacità sociali e culturali di lavorare in gruppo, perché la competizione senza regole fa sempre male.

Poiché siamo destinati a lavorare per un sesto della nostra esistenza, uno dei problemi più rilevanti delle società avanzate sarà quello di come impiegare utilmente per sé e per la società il tempo libero. Bellezza, arte, cultura, identità potranno quindi essere motori del progresso umano. Pertanto occorre porre subito porre al centro delle scelte pubbliche la scuola e l’università, perché, così come sono, non rappresentano per nulla una soluzione ai tanti problemi sociali, ma ne determinano una parte rilevante. Non occorrono, allora, interventi di dettaglio, le solite e dannose manutenzioni del dolore, ma riforme strutturali, orientate da una visione e da una pedagogia della nazione che si ponga l’ambizione di disegnare l’Italia di domani. Che peraltro già c’è ma che, con i nostri occhi stanchi, ancora non riusciamo a vedere.