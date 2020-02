Scuole, entro il fine settimana la decisione di riaprire o prolungare la chiusura

Dopo il primo caso sospetto in Provincia di Taranto, il presidente della Provincia di Taranto, di concerto col sindaco di Taranto, col prefetto di Bari e il direttore dell’ufficio scolastico regionale ha comunicato che, a partire da oggi, giovedì 27 febbraio, e sino a domenica 1 marzo verranno effettuate in tutte le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Taranto operazioni di sanificazione, in attesa di concordare con il Governo una specifica ordinanza che contenga ulteriori provvedimenti di prevenzione sanitaria.

Disinfestazione straordinaria anche in Campania. È quanto prevede un'ordinanza del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che dispone la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università per tre giorni a partire da oggi. Scuole chiuse per tre giorni anche a Palermo per consentire “pulizie straordinarie”.

Dopo il caso di turista positivo al coronavirus a Roseto degli Abruzzi, scuole chiuse anche in altri Comuni del teramano precauzionalmente. Ad Atri il sindaco Piergiorgio Ferretti ha predisposto, per oggi, la sospensione delle attività didattiche per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Nessun rischio di perdere l'anno scolastico. «Posso rassicurare che non c'è nessun rischio che i nostri studenti perdano l'anno - ha detto ieri la ministra Lucia Azzolina a Radio 24 -Le scuole nella loro autonomia scolastica potrebbero anche prevedere di allungare l'anno, ma non sarà necessario perché abbiamo attivato una task force per garantire la didattica a distanza».

La ministra ha anche precisato che gli insegnanti non perderanno lo stipendio. «Gli insegnanti non sono a casa per malattia ma per causa di forza maggiore, non avranno una trattenuta».