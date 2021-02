Cts: valutare stop scuole in zona rossa e oltre certe soglie. Dalle Marche alla Campania superiori in Dad al 100%

Il nuovo Dpcm

Al momento la cornice resta il nuovo Dpcm. La scuola resta in presenza per gli alunni dell’infanzia, delle elementari e delle medie mentre per quelli delle superiori la didattica è in presenza «almeno al 50% e fino ad un massimo del 75%». Nel testo si introduce un’ulteriore misura: «Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa».

Le ipotesi sul tavolo

Queste norme non convincono del tutto i governatori. Nelle prossime ore - sulla base del quadro epidemiologico delle nuove varianti del Covid che sarà esaminato dai tecnici - non si esclude che possano arrivare dal Governo ulteriori provvedimenti restrittivi sulla didattica in presenza, in particolare nelle zone arancioni, in particolare “scure”, e sull’utilizzo delle mascherine da parte dei bimbi tra i 6 e 11 anni. Il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, è stato chiaro: se aumentano i contagi, pronti a misure più restrittive.

Giro di vite in Campania

Chi già ha annunciato lo stop alle lezioni in presenza in tutti gli istituti è stato il governatore campano Vincenzo De Luca, dopo che a Napoli si sono registrati diversi casi di variante inglese. Un provvedimento che resterebbe in vigore fin quando tutti coloro che lavorano in ambito scolastico della regione, quindi non soltanto i prof, non saranno immunizzati.

Nelle Marche Dad fino al 5 marzo

Sulla stessa linea le Marche, che dispongono la didattica a distanza per gli studenti delle scuole secondarie. Il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, ha firmato un’ordinanza che prevede fino al 5 marzo, la Dad al 100% in tutte le scuole superiori.

Nelle sole province di Ancona e Macerata la stessa modalità in Dad al 100% riguarderà anche le seconde e terze classi delle scuole medie. Anche in questo caso l’obiettivo è ridurre la pressione sul sistema sanitario regionale, alla luce di un incremento di contagi covid nelle fasce di età giovanili.