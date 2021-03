Scuole a rischio chiusura, ecco le province italiane e i comuni del milanese oltre la soglia di sicurezza

Nel Dpcm non è dettagliato se saranno questi dati a essere utilizzati per la decisione, ovvero quelli giornalieri del ministero della Salute-Protezione civile che usiamo nella mappa sopra, oppure, come più probabile, quelli dell’Iss. In questo caso bisognerà tenere conto del ritardo di notifica. Il monitoraggio fatto il venerdì per decidere i colori delle regioni, infatti, si basa sui dati della settimana precedente.

Non è del tutto chiaro, inoltre, se il monitoraggio da parte delle regioni, nel caso del superamento dei 250 casi per 100mila abitanti, sarà fatto a livello provinciale oppure anche comunale. Alcune regioni potrebbero scegliere la chiusura a livello regionale, come si appresta a fare il Piemonte e come sembrava volesse fare la Lombardia, anche se le ultime dichiarazioni di Fontana sembrano per il momento allontanare questa ipotesi.

A Milano tre quartiere oltre la soglia

In quest’ultimo caso i dati dei comuni sono più difficili da rintracciare. Li abbiamo per la provincia di Milano grazie al recente inserimento di questo parametro per i cap della città di Milano e le Asst dell’area metropolitana. Secondo questi dati, nella città di Milano solo in 3 Asst la situazione è oltre quella soglia, ovvero quelle che corrispondono ai Cap 20126 (zona Bicocca), 20132 (via Palmanova), 20136 (zona Bocconi).

La mappa del rischio nell’area metropolitana milanese

Nella città metropolitana di Milano i comuni oltre i 250 casi settimanali per 100mila abitanti, secondo l’ultima rilevazione sono: Bollate, Cesate, Senago, Besate, Boffalora sopra Ticino, Canegrate, Casorezzo, Cassinetta, Dairago, Morimondo, Motta Visconti, Robecco sul Naviglio, Rosate, Vittuone, Cinisello Balsamo, Basiano, Binasco, Cambiago, Carugate, Casarile, Cerro al Lambro, Liscate, Masate, Melzo, Pantigliate, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Rodano, San Zenone al Lambro, Trezzano Rosa, Truccazzano, Vermezzo con Zelo, Vignate, Vimodrone. La situazione, comune per comune, in questa mappa.