Se anche la Chiesa si interroga sull’Intelligenza artificiale

L’Intelligenza Artificiale, opportunamente programmata, oggi è anche in grado di prendere decisioni autonome, e tra alcuni decenni potrebbe anche competere con l’intelligenza umana sul piano qualitativo ma le resta preclusa (almeno per ora!) la coscienza, il sacrario interiore dell’essere umano. Per dirla con il filosofo Luciano Floridi, «la coscienza non è solo memoria di chi siamo o chi siamo stati, ma anche consapevolezza di noi stessi mentre siamo ciò che siamo, di quello che ci sta accadendo, e di come lo stiamo vivendo, qui e ora», sapendo che l'essere umano – come insegna l’etica di ogni tempo – va considerato sempre come un fine e mai come un mezzo.

Il dibattito sull’Intelligenza Artificiale

Il dibattito sulla qualità e sulle potenzialità dell’IA resta aperto: gli studiosi si dividono tra chi ritiene che l’Intelligenza Artificiale possa arrivare a competere ed eguagliare l’intelletto umano e chi ritiene che ciò sia essenzialmente impossibile, data la complessità della struttura dell’intelligenza umana, non ancora compresa fino in fondo.

Tridente, nel suo testo, richiama anche gli sforzi degli Stati e delle istituzioni politiche per “sorvegliare” e normare il settore (ad esempio l'Unione europea), per sfruttarne i vantaggi garantendo al contempo il rispetto dei principi fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto.

La parte più cospicua del testo si dedica ad esplorare i pronunciamenti e le riflessioni del magistero pontificio, degli organismi vaticani e della stampa cattolica sul tema dell’IA. L'interesse della Chiesa e dei pontefici per questi sviluppi tecnologici è relativamente recente (anche perché sono recenti i progressi stessi dell’IA): papa Giovanni Paolo II, ad esempio, metteva in guardia da possibili fenomeni di disoccupazioni di massa dovuti agli sviluppi vorticosi della tecnologia, pur in un'ottica positiva rispetto al cambiamento e alla possibilità dell'uomo di governarlo da protagonista. Papa Francesco, in tempi più vicini a noi, richiama come indispensabile e non procrastinabile la fissazione di paletti che limitino i possibili abusi di questa frontiera dell'umanità insieme a una nuova e più urgente necessità etica, anzi, “algoretica”, prendendo a prestito un neologismo coniato dalla studioso francescano Paolo Benanti, intendendo con ciò uno sviluppo etico degli algoritmi.

L’iniziativa della Chiesa cattolica

Nel magistero cattolico e vaticano sono rintracciabili anche i frutti di un'importante iniziativa denominata “Rome Call for AI Ethics”, avuta luogo nel febbraio del 2020, sviluppata in collaborazione con la Fao, Microsoft e Ibm, in cui si ribadiva la necessità di costruire un futuro in cui le innovazioni tecnologiche e digitali fossero sempre al servizio della creatività umana. Resta inteso che l'IA deve essere sempre considerata un mezzo a disposizione dell’uomo, mai un suo concorrente: l’uomo sceglie, definisce, programma, e poi la macchina si incarica di svolgere il lavoro richiesto, sempre nella consapevolezza che i dati – anche elaborati in maniera eccezionale da un'IA – non risolvono e contengono tutta la realtà, che è fatta anche di emozioni e di significati, tanto meno la verità tutta intera.