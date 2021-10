Se anche Johnson si misura con il genio di Vilfredo Pareto

A Boris Johnson è probabilmente piaciuta l’analisi paretiana del delicato rapporto tra individuo e Stato che sposa il realismo storico, sulla linea di Machiavelli, Tocqueville ma anche di Benedetto Croce. Contro il positivismo evoluzionistico, Pareto aveva scoperto il valore della storia reale sull’illusione della saggezza; dunque, la vittoria dell’individuo con le sue aspirazioni e determinazioni, capace di migliorare con i suoi sforzi la condizione generale. Alla fine del suo originale percorso giunge a configurare la società dirigista come un limite allo sviluppo, spiega, in opposizione a Marx, che la storia umana non è fatta di lotta tra le classi, bensì, di lotta tra élite che si servivano di questa o quella classe per conservare il potere. La “teoria delle élite”, che Pareto condivide con un altro studioso di peso, Gaetano Mosca, troverà entusiasti propagandisti in Prezzolini e Papini che vi videro un preciso riferimento all’insoddisfazione sulla qualità della classe politica italiana d’inizio secolo e l’auspicio a promuoverne un rinnovamento. Sulla rivista «Il Regno», Prezzolini presenta le teorie paretiane e il suo giudizio sulla classe dirigente italiana in un lungo articolo «L’aristocrazia dei briganti» (1903), è una delle prime volte in cui il termine “casta” è associato alla politica. «Noi ci troviamo d’accordo con lui; nel disprezzo cioè – scrive – per tutta quella parte di classe dominatrice che paurosa, imbelle, atrofizzata per l’inerzia… suicida di paura». A Prezzolini rispose lo stesso Pareto con un altro scritto, «La borghesia può risorgere?», nel quale auspica una assunzione di responsabilità appunto della borghesia.

Anni prima, fra il 1893 e il 1897, dalle pagine del «Giornale degli economisti» aveva messo a nudo gli errori della politica fiscale ed economica dei governi in carica, gli scandali, il prevalere degli stretti interessi di parte. L’economista Giuseppe Palomba che ha curato, nel 1971, per Utet Il corso di economia politica, avverte che «scrivere su Vilfredo Pareto è compito poco agevole» perché è «un pensatore che ha avuto sottomano zone vastissime dello scibile umano – dalle scienze esatte alla storia, dall’economia alla sociologia, dall’antichità classica al socialismo contemporaneo».