Se anche Total pensa che il petrolio debba restare nel terreno La compagnia francese è la prima Major petrolifera nella storia a svalutare giacimenti in quanto «stranded assets», attivi non recuperabili, per via della transizione energetica. Un rischio denunciato fino a pochi anni fa solo dagli ambientalisti, ma che ora inizia a pesare davvero sui bilanci di Sissi Bellomo

Petrolio e gas perderanno valore, perché la lotta al cambiamento climatico ci imporrà di lasciarli nel terreno. Erano solo gli ambientalisti fino a pochi anni fa a parlare di «stranded assets», attivi non recuperabili, come una minaccia esistenziale per le compagnie petrolifere. Invece oggi per la prima volta nella storia il termine fa capolino nel bilancio di una Major: si tratta di Total, che ha giustificato in questo modo oltre metà delle svalutazioni effettuate nel secondo trimestre: 5,1 miliardi di dollari su un totale di 8 miliardi.

Il rischio che la transizione energetica possa rendere inutili alcune licenze esplorative, se non addirittura infrastrutture e giacimenti già in produzione, oggi è al centro dell’attenzione nella comunità finanziaria. E molte compagnie petrolifere hanno cominciato a prenderne atto.

Di recente ci sono state allusioni esplicite al problema degli «stranded assets» da parte di dirigenti di Bp, Shell e Chevron. Nel settore tuttavia nessuno era mai stato così esplicito, soprattutto non in un documento contabile.

La prima volta dei francesi

A fare da apripista è Total, una tra le prime compagnie ad aver imboccato con decisione la via della diversificazione nel settore delle rinnovabili. Il gruppo francese, come molti altri, è stato costretto a pesanti svalutazioni dopo il Covid19. Solo una parte degli 8 miliardi di dollari di writedown annunciati con la trimestrale dipendono tuttavia dal crollo dei prezzi degli idrocarburi: ben 5,1 miliardi riguardano risorse oggi classificate come «stranded».

Si tratta di sabbie bituminose nel Canada, inquinanti oltre che costose: depositi che Total non prevede più di sfruttare del tutto, in parte perché si è posta l’obiettivo di azzerare entro il 2050 le emissioni di CO2. Di conseguenza «non approverà più alcun progetto per aumentare la capacità» delle operazioni e d’ora in avanti iscriverà a bilancio solo il valore delle riserve provate, escludendo quelle probabili.