Se anche le usignole cantano

Sfide per alimentarsi

Ackerman sosteneva, ne Il genio degli uccelli, che essi devono affrontare sfide per alimentarsi e sopravvivere in condizione molto stressanti, che selezionano positivamente il tratto dell’intelligenza. La vita segreta degli uccelli è un approccio cognitivo-comportamentale e neuroscientifico che grosso modo affronta i diversi argomenti, quali comunicazione, lavoro, gioco, corteggiamento, genitorialità, etc., smascherando i falsi luoghi comuni ancora in circolazione e raccontando casi di studio da cui emergono le scoperte che hanno cambiato il modo scientifico di guardare i problemi. Le ipotesi sulle caratteristiche comportamentali degli uccelli si sono spesso basate su piccoli sottogruppi di uccelli familiari agli scienziati occidentali, e questo ha implicato la diffusione di credenze sbagliate. Oltre al fatto che per lungo tempo il mondo sensoriale degli animali era condizionato da pregiudizi antropocentrici e antropomorfi. Per esempio, si tendeva a credere che gli uccelli maschi cantassero nella stagione riproduttiva per farsi conoscere e difendere il territorio - e questo è, infatti, un comportamento tipico di molti uccelli nelle zone temperate dell’emisfero settentrionale. Ma ai tropici, le femmine cantano con impegno e gusto, e questo ha fatto tornare sui loro passi gli ornitologi delle zone temperate che si sono messi ad ascoltare più attentamente. Studiando il comportamento canoro e la cognizione in generale in contesti più naturali e controllati, e il popolamento dell’ornitologia a lungo dominio dei maschi con figure femminili, si è accantonata l’idea che il canto riguardi esclusivamente il territorio e il sesso, e si è dimostrato che anche le femmine di diverse specie di uccelli delle zone temperate cantano.

La varietà di forme del canto non ha solo un base biologica, ma anche culturale. I giovani uccelli imparano i canti dai loro genitori, e gli uccelli più anziani possono imparare nuovi modi per sfruttare le fonti di cibo disponibili e trasmetterlo ad altri. Il fatto che gli uccelli in generale, non solo i corvidi, siano piuttosto intelligenti e sorprendentemente giocherelloni, induce a pensare che la sperimentazione giocosa sia il modo in cui essi familiarizzano con il mondo e imparano a cambiare le cose a proprio vantaggio.

Il libro tratta principalmente delle popolazioni di uccelli dell’Australia. Il che ha senso perché gli uccelli (e gli uccelli canori in particolare) si sono evoluti a partire dall’Australia, la maggior parte degli studi sono stati/sono condotti nei terreni australiani e l’Australia è la patria delle varietà di tratti più singolari. Il caso decisamente più singolare, tra altri, riguarda alcuni uccelli australiani che provocano intenzionalmente gli incendi per cacciare. È noto che il fuoco in natura può fungere da battitore, nel senso che provoca la fuga di animali che costituiscono delle facili prede per i rapaci. Numerosi osservatori, ma va detto che mancano osservazioni controllate, hanno riportato che alcune specie di nibbi australiani raccolgono rami ardenti dalla zona dell’incendio e li lasciano cadere in aree non incendiate, oltre il tagliafuoco creato dai vigili, per appiccare il fuoco e creare nuove opportunità di caccia. Del resto, gli uccelli in varie parti del mondo esibiscono e trasmettono culturalmente all’interno delle reti sociali diverse pratiche innovative per trovare cibo.

La vita segreta degli uccelli. Come amano, lavorano, giocano e pensano

Jennifer Ackerman «La nave di Teseo», pagg. 640, € 22,80