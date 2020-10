Basta pendolarismo, tornare a lavorare nei borghi porterebbe benessere e produttività

Il pendolarismo

Essere pendolare sembra, tra tutte quelle possibili, la peggiore occupazione del nostro tempo; quella che ci rende più infelici (A Survey Method for Characterizing Daily Life Experience: The Day Reconstruction Method, Science 306, 1776, 2004). Ma il pendolarismo, questa sorgente quotidiana di infelicità collettiva, non è una maledizione divina, ineluttabile e ineludibile. È piuttosto una delle principali conseguenze del modo in cui abbiamo costruito le nostre città, del modo in cui queste sono cresciute, come metastasi fuori controllo in un organismo naturale e sociale delicato e fragile.

Lo spazio che piega il tempo. La dimensione topologica che condiziona quella psicologica. Eppure erano nate con un'altra vocazione. Mille anni fa le città facevano i cittadini. L'urbs diventava condizione necessaria per l'esistenza della civitas. Iniziano ad emergere, in quel tempo, i tratti caratteristici del tutto nuovi che plasmeranno gli insediamenti urbani originari facendoli diventare ciò che noi oggi intendiamo per “città”.

Sono centomila insediamenti che, in tutta Europa, iniziano ad assumere tratti comuni ed elementi distintivi tali da forgiare non solo il tessuto urbano, ma anche il carattere dei loro cittadini. Sono, innanzitutto, luoghi aperti, capaci di accogliere e di includere, di andare oltre il legame di sangue e della gens. Si diventa cittadini quando si diventa proprietari di una casa e si giura fedeltà agli statuti fondativi. Riti vivi ancora oggi: la residenza, attestata dalla visita formale del vigile di turno, è condizione necessaria per la maturazione dei diritti e dei doveri derivanti dall'appartenenza civica, così come la volontà soggettiva di permanere in un dato luogo e, implicitamente, di rispettarne regole e valori.

Arti e mestieri

Nelle città assume nuovo senso l'ora et labora benedettino che, dopo aver salvato l'eredità classica, inizia a porre le basi per la civiltà europea. Nelle città si affermano arti e mestieri affrancandosi dal gioco dell'organizzazione feudale. I mercanti diventano spina dorsale di una organizzazione economica e sociale nella quale il valore inizia a coincidere sempre più con l'efficienza. Sono, poi, luoghi d'arte, fucine di bellezza. La prosperità economica sfocia nel mecenatismo e lo sfarzo delle dimore private, segnale costoso di ricchezza e potenza, diventa bellezza pubblica.

La bellezza delle facciate dei palazzi è bellezza rivolta all'esterno, visibile, almeno in parte, condivisa. Forse è anche per questo, e per il groviglio di interessi e storie, che la città inizia, lentamente, ad assumere una sua personalità distinta. Non più la somma di una moltitudine di cittadini, ma un soggetto collettivo e autonomo, governato non solo da cittadini eletti dai pari, ma soggetto all'influenza dell'opinione libera di ciascuno.