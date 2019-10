Se il bund perde il trono d'Europa è meglio per tutti

Alcune proposte successive (Blue/Red Bonds, E-bonds, ESBies) hanno cercato di porre dei paletti, più o meno severi, rispetto agli Eurobond, ricorrendo spesso al cosiddetto liability split, vale a dire la ripartizione del debito pubblico in più porzioni con diversi gradi di rischiosità e la qualificazione della porzione meno rischiosa come safe asset. In alcuni casi lo split è abbinato alla previsione di una responsabilità solidale sul debito destinato a diventare safe asset, mentre in altri esso risulta essenzialmente l'unico presidio a supporto della bassa rischiosità. Purtroppo, creare strutturalmente un debito di serie A ed uno di serie B e rinunciare (o quasi) alla mutualizzazione dei rischi difficilmente permetterebbe di risolvere il problema di un safe asset Europeo.

Il debito di serie B – quello più rischioso – diventa meno appetibile per gli investitori e può aumentare eccessivamente il costo dell'indebitamento per lo Stato emittente, specie in caso di crisi. Questa criticità è tanto più rilevante quanto maggiore sono l'assenza di risk sharing e il conseguente affidamento a tecniche di segmentazione del debito per isolare una porzione a basso rischio.

I requisiti di un safe asset europeo

Un vero safe asset Europeo deve, a mio avviso, assicurare un trattamento uniforme a tutto il debito pubblico di tutti i paesi membri dell'unione monetaria. Se, come ritengono in molti, l'Eurozona non è ancora pronta per gli Eurobond, dovrebbe comunque adottare una soluzione che assicuri a tendere il raggiungimento di un simile obiettivo e la scomparsa dei titoli di Stato nazionali. In tale prospettiva, la condivisione dei rischi risulta un ingrediente imprescindibile per la transizione ad un safe asset Europeo, fermo restando che servono efficaci presidi a contrasto del possibile opportunismo dei paesi più disinvolti sul piano fiscale. Partendo da queste considerazioni, insieme ai colleghi Giovanni Dosi, Andrea Roventini e Roberto Violi, ho elaborato una proposta di condivisione dei rischi sovrani dell'area euro che mira creare, nell'arco di un periodo di tempo ragionevole, un unico ed indistinto debito pubblico Europeo, il solo che peraltro è compatibile nel lungo termine con una politica monetaria comune.

Nel dettaglio, la nostra proposta assegna un ruolo pivot al Meccanismo Europeo di Stabilità (Esm) che sarebbe infatti chiamato a garantire (con la copertura ultima della Bce) una quota crescente del debito pubblico di ogni Stato membro ed in contropartita riceverebbe dei premi assicurativi pari al valore di mercato (market value) della garanzia. Ogni anno il debito garantito dall'Esm sarebbe pari al debito da rifinanziare in quel dato anno più il debito già garantito negli anni precedenti. Limitando la garanzia alle necessità di roll over del debito pubblico, le nuove emissioni nette resterebbero soggette ad una valutazione più severa da parte dei mercati: un trattamento discriminatorio che favorirebbe l'autodisciplina dei governi nazionali in tema di spesa pubblica e che dovrebbe comunque trovare eccezione in relazione al capitolo di spesa interessato (corrente o in conto capitale) e ad un buffer proporzionale al costo della garanzia. In pratica, si può fare più deficit di quello consentito dalla disciplina comunitaria solo se si tratta di risorse da destinare ad investimenti con profilo di rischio-rendimento ottimizzato (in base alla valutazione di un'authority Europea) e in ogni caso solo nella misura corrispondente al premio pagato all'ESM a fronte della garanzia sul debito.

Il nuovo ruolo dell’Esm

Lo stesso Esm – rivedendo le logiche di utilizzo della propria leva finanziaria – potrebbe destinare fondi raccolti attraverso emissioni sovranazionali al supporto di progetti d'investimento finalizzati al rilancio delle regioni economicamente più deboli dell'unione monetaria. Inoltre, al fine di minimizzare gli incentivi al moral hazard – ad esempio a default opportunistici – sarebbero previsti ulteriori presidi di ‘buona condotta' tra cui l'impossibilità di ridenominare in altra valuta il debito garantito e l'obbligo di imporre eventuali perdite in via prioritaria ai titoli di Stato non ancora garantiti e, solo successivamente, a quelli garantiti dall'ESM (pena la perdita della garanzia medesima e dei premi pagati fino a quel momento). Dato che il debito in scadenza di anno in anno sarebbe rimpiazzato da debito garantito, l'eventuale aumento dei rendimenti impliciti sui titoli non garantiti e in circolazione non comporterebbe maggiori oneri finanziari per lo Stato emittente né particolari perdite per gli obbligazionisti intenzionati a conservare l'investimento fino alla scadenza naturale.