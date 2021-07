Se un cieco guida un altro cieco è probabile che entrambi cadano in un fosso

7' di lettura

Da un sondaggio si apprende che il 49% degli italiani sarebbe contrario al Ddl Zan, ma sempre dalla stessa indagine scopriamo anche che solo il 14% dichiara di aver approfondito, effettivamente, la faccenda. È lecito chiedersi sulla base di cosa si siano formati la convinzione, a favore o contraria che sia, tutti gli altri. E qual è il ruolo che giocano in situazioni simili i cosiddetti “influencer”? Attraverso quali meccanismi, cioè, un “influencer” può esercitare la sua influenza? Le strade, naturalmente, possono essere molte, ma il sospetto che al centro della questione ci sia il conformismo è forte.

L'abbiamo visto con il “Mind the Economy” della settimana scorsa quando abbiamo descritto il fenomeno dell'“influenza sociale”: sapere che una canzone è stata scaricata innumerevoli volte me la fa sembrare migliore di come non mi sembrerebbe se avesse ricevuto pochi ascolti. C'è qualcuno che sui social ha usato lo stesso argomento per spiegare l'inatteso quanto repentino successo dei Maneskin nelle classifiche Usa. I comportamenti imitativi non godono generalmente di buona fama, eppure se sono così pervasivi e diffusi una ragione ci dev'essere. L'evoluzione culturale ha favorito lo svilupparsi e il consolidarsi di questi meccanismi perché in ambienti complessi non tutta la conoscenza può essere acquisita di prima mano per tentativi ed errori. Ci sono errori così gravi, infatti, dopo i quali non si potrà fare più nessun tentativo. Neanche la trasmissione scritta della conoscenza risolve tutti problemi. Questa, infatti, è lenta e non sempre facilmente accessibile. Per questo, spesso, per colmare le nostre lacune informative, esplicitamente o implicitamente, consciamente o meno, ci rivolgiamo all'imitazione degli altri.

Loading...

Osserviamo e imitiamo. In moltissimi casi questa strategia funziona molto bene: quando osserviamo e imitiamo un vecchio saggio, un esperto del settore, quel professore appassionato, quel professionista dedicato o quel genitore amorevole. L'imitazione rappresenta un accesso diretto ad informazioni, esperienza, conoscenze, che passeremmo una vita ad accumulare se non avessimo nessuno intorno a noi da cui apprendere indirettamente. Certo, poi ci sono, però anche i cattivi maestri. Quelli che magari esercitano grande fascino ma i cui comportamenti e le scelte di vita non possono essere definiti propriamente adattativi. Ma quello di trovare la persona giusta da osservare ed imitare è solo uno dei problemi che si portano dietro i comportamenti conformisti, o di “gregge” (herding behavior), come si usa dire oggi. Ce n'è un altro, forse ancora più complesso e insidioso: si tratta delle cosiddette “cascate informative”. Immaginate che uno studente universitario si presenti ad un esame e prima che l'interrogazione cominci, il professore si faccia consegnare il libretto degli per iniziare a compilare il registro (ora tutti questi documenti sono smaterializzati, ma fino a qualche anno fa le cose andavano spesso in questo modo). Il professore osserva i voti presi negli esami precedenti e inizia con le domande.

Le risposte non sono eccezionali ma neanche del tutto insoddisfacenti. Il professore deve decidere il voto. Notiamo che per questa scelta può attingere a due differenti sorgenti di informazione: una, che chiamiamo “privata”, è data dal risultato dell'interrogazione e un'altra, che definiamo “pubblica”, deriva dai risultati dei precedenti esami scritti nel libretto. Gli altri esami hanno tutti una media piuttosto bassa, intorno al 20 e parecchi sono dei 18 risicati. Il professore sceglie di rimandare lo studente all'appello successivo. Immaginate un altro studente, stessa interrogazione mediocre, ma una media molto alta dei voti degli esami precedenti. Il professore promuove lo studente con un 24. Cos'è successo? L'esito dell'esame è stato influenzato da un fattore che dovrebbe essere estraneo: la storia passata dello studente. In entrambi i casi l'informazione pubblica ha avuto il sopravvento su quella privata. Nel proseguo della carriera, passando da esame ad esame, a parità di qualità delle interrogazioni, il primo studente totalizzerà una media di voti bassa e un numero di bocciature elevato, mentre il secondo studente, bravo quanto il primo, finirà con l'avere una media più alta e magari con il laurearsi in corso.

Ecco uno dei possibili effetti delle “cascate informative”. Per indagare più a fondo la dinamica sottostante a questo fenomeno, gli economisti sperimentali Lisa Anderson e Charles Holt, hanno studiato situazioni simili in condizioni controllate di laboratorio. In uno dei loro esperimenti due urne venivano etichettate con una “A” e con una “B”. All'interno dell'urna “A” venivano poi posizionate tre palline, due con l'etichetta “a” e una con l'etichetta “b”, mentre nell'urna “B” venivano inserite due palline con l'etichetta “b” e una con l'etichetta “a”. A questo punto veniva sorteggiata una delle due urne attraverso il lancio di una moneta. La probabilità che di selezionare ciascuna delle urne è pari a 1/2. Quindi la probabilità ex-ante di estrarre una pallina “a” o una “b” è esattamente la stessa. Ma la probabilità ex-post, che una pallina “a” provenga dalla urna “A”, invece, è pari a 2/3 ed è la stessa probabilità che una pallina “b” provenga dall'urna “B”. I partecipanti all'esperimento, in ordine casuale, dovevano indovinare, uno dopo l'altro, da quale urna era stata estratta una delle palline dopo aver osservato la distribuzione delle palline presenti nell'urna estratta.