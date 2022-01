Se la cultura è l’anima del paese, l’occupazione culturale merita un rilancio

Ascolta la versione audio dell'articolo

7' di lettura

Salariati atipici. È la definizione che la Comunità europea dà ai lavoratori culturali. Il 40% sono imprenditori di sé stessi: salariati ma autonomi con partita Iva o regime forfettario, lavorano in cooperative, orchestre, compagnie teatrali, associazioni, spazi no profit con lavori occasionali, oggi definiti intermittenti come le lucine dell'albero di Natale. Li hanno individuati, mappati, analizzati, nel libro collettaneo «Lavoro culturale e occupazione» a cura di Antonio Taormina (docente di Progettazione e gestione delle attività di Spettacolo presso l'Università Alma Mater di Bologna e di management della cultura e dello spettacolo in diversi master, componente del Consiglio Superiore dello Spettacolo del MiC) per Franco Angeli, fresco di stampa. Il libro – grazie al contributo di diversi autori, tra gli altri, Lucio Argano, Cristina Loglio, Francesco De Biase, Alessandra Carbonaro (in Commissione Cultura della Camera) e Annalisa Cicerchia –, mette in luce alcune contraddizioni del nostro paese: l'Italia è in Europa tra i paesi con il maggior numero di studenti iscritti a corsi di istruzione superiore dell'area culturale e sebbene vantiamo uno dei patrimoni culturali più importante al mondo, ha una media di occupati nel settore inferiore a quella europea. E la pandemia di certo non ha aiutato, ha messo in luce la fragilità del settore, che ha perso il 31% del volume d’affari (ma con picchi del 90% per lo spettacolo e del 38% per le arti figurative secondo il rapporto EY 2021), la criticità e discontinuità dei rapporti di lavoro e della contrattualistica, l'inadeguatezza delle tutele.



LAVORATORI DELLO SPETTACOLO Loading...

Professor Taormina a che punto siamo?

Il progetto del libro, frutto di incontri e confronti tra gli autori, è partito prima ancora del Covid-19 (circostanza che ha ovviamente ampliato l'ambito speculativo) per fare il punto su cosa significa oggi nel nostro paese parlare di lavoro culturale, ma anche sull'occupazione che ne deriva. Una prima considerazione importante da fare: in Italia moltissimi giovani seguono corsi di istruzione superiore nell'area delle discipline culturali, vi è una grande vocazione per la cultura, il che deriva dal nostro portato storico, ma al tempo stesso si registra un mismatch tra offerta e domanda di lavoro.



Loading...

Antonio Taormina

Perché queste discrasie?

L'occupazione media italiana nella cultura è inferiore a quella europea, i dati Eurostat lo dicono: nel 2020 sul totale occupati la media è del 3,6% in Europa, del 3,5% in Italia. Questi dati rivelano in primo luogo mancati investimenti del passato. Un potenziale per l'occupazione può derivare dalle risorse del Pnrr, dai fondi Next Generation EU. Inoltre, i programmi europei da Horizon a Knowledge and Innovation Community (KIC) - al nuovo bando si può partecipare entro il 24 marzo – intendono formare i nuovi imprenditori della cultura puntando sulle industrie che alimenteranno la prossima generazione di innovatori e creativi in tutta Europa. I programmi europei stanno prestando particolare attenzione al ruolo della cultura nel settennio 2021-2027. In tempi recenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che la cultura è l'anima del nostro paese, e rende più rassicuranti le sue prospettive di futuro.

La copertina del libro

All'Europa è chiaro il ruolo della cultura al nostro governo?

Plausibilmente occorre andare oltre le funzioni di “supporto” (comunque importanti) ad altri settori. La consapevolezza della centralità del ruolo della cultura è sicuramente cresciuta, durante e a seguito della pandemia. La risoluzione del Parlamento europeo del settembre 2020 Ripresa culturale dell'Europa rileva che la pandemia ha messo in luce il reale valore sociale ed economico dei settori culturali e creativi. Nella risoluzione si evidenzia altresì che il ruolo della cultura è strategico sul piano economico, che la cultura produce occupazione e sviluppo per tutta l'economia, poiché accompagna i processi di cambiamento e favorisce la crescita sociale.



Quali sono i numeri dell'occupazione nel mondo della cultura?

Mi limito ad alcuni dati di carattere generale; il libro «Lavoro culturale e occupazione» propone analisi approfondite sul tema. Secondo i dati Eurostat, nel 2020 gli occupati in ambito culturale nell'EU-27 erano 7,2 milioni, con una flessione del 2,6 % rispetto al 2019, in Italia 791mila (-5,2%), di cui il 42,8% donne, una percentuale leggermente più alta dell'occupazione femminile nell'intera economia (42%), ma inferiore alla media europea (48,1%). Degli occupati solo il 10,2% ha un'età compresa tra 15 e 29 anni, una media più bassa di quella europea pari al 16,4% e di paesi come la Germania dove i giovani occupati sono il 19,3%, o la Francia con il 17,8%.