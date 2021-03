Se Draghi liberasse le camere e gli italiani dai maledetti maxiemendamenti?

3' di lettura

Fino ad oggi, le vere sorprese da Mario Draghi riguardano il suo rapporto con il Parlamento. Il resto, qualsiasi risultato ottenga la sua azione di governo, non sorprenderà nessuno, viste le impressionanti credenziali. L’emozione palpabile del debutto, la considerazione che il buon funzionamento delle istituzioni è fondamentale per l’economia, quasi un’eresia per un economista; il ritorno nelle assemblee di Camera e Senato dei grandi dibattiti che precedono i grandi appuntamenti; la scelta del decreto legge come primo atto antipandemico, forse influenzata da un parere del Comitato della legislazione di Montecitorio. In poche settimane, parole ed atti inequivocabili, un rispetto che i governi non avevano da tempo verso le Camere.

La sopraffazione dei governi sulle Camere

E un atto di buona volontà, la scelta del decreto legge, che non però coglie il dato reale della crisi della legislazione: crisi multiforme, in primo luogo sintomo della sopraffazione dei governi sulle Camere, quella legislativa. Il nodo da sciogliere non è infatti nella natura amministrativa del Dpcm in luogo di quella legislativa del decreto legge: quantomeno per la intensa interlocuzione dei Dpcm con le camere, superiore a quella di molti atti di legislazione. E non solo i decreti legge o le leggi di bilancio, ma anche la legislazione ordinaria.

Il procedimento legislativo secondo la Costituzione

Del procedimento legislativo ordinario, quello dell’ articolo 72 , che disciplina le attività di commissioni ed assemblee, seziona le leggi in articoli, pretende dalle leggi unicità di argomento, garantisce diritti di emendamento e di voto ai parlamentari; di quel procedimento può non rimanere più nulla, quando lo decidano i governi, a loro discrezione. Di certo, dopo l'iniziale, burocratica assegnazione di un progetto di legge alla commissione competente, Camera e Senato hanno la sola garanzia di un voto conclusivo, sotto forma di fiducia al governo. Oggetto è il vero protagonista delle legislazione dei nostri giorni: un serpentone chiamato maxiemendamento, privo di limiti alle dimensioni e di obblighi di coerenza e di omogeneità dei temi trattati. Un testo indivisibile e intangibile, perché il tutto possa concludersi con il voto di cui sopra. Quando arriva da palazzo Chigi quel testo, tutto si ferma, anche retroattivamente. Lavoro sprecato, utile solo al pensiero populista del lavoro parlamentare misurabile in quantità.

Parlamentari spettatori

Impressiona, di questo sovvertimento di funzioni costituzionali, l’impermeabile omertà dell’intero arco parlamentare: maggioranze e opposizioni sanno che la ruota dell’alternanza gira, e chi subisce oggi profitterà domani. Fa più scandalo un Dpcm che sfugge al procedimento legislativo, di cento leggi delle quali Assemblee, commissioni e parlamentari siano semplici spettatori. Il fenomeno, al di fuori di ogni ipocrisia, è l’amministrativizzazione della funzione legislativa, sotto il profilo della valutazione istituzionale. Persino leggi elettorali hanno subito questa sorte.