Se i fondi sono pochi (e i parametri troppi) gli atenei arrancano

Se l’Università è specchio del mondo, trova collocazione in questo quadro anche l’ultimo punto d’attacco, rivolto all’insufficiente attenzione del mondo universitario all’ancora persistente disparità tra uomini e donne nell’accesso all’accademia, nella quale, pur in presenza di numeri sostanzialmente allineati nelle fasi iniziali della carriera, permane una prevalenza maschile nei ruoli più elevati. Il divario di genere si rifletterebbe nella scarsa attenzione per la condizione della donna in maternità – una difficoltà specchio di una debolezza sostanziale del sistema italiano dei servizi – e perfino in un linguaggio refrattario a farsi carico della specifica sensibilità femminile.

Che dire? Alcune considerazioni sono largamente condivise dal mondo universitario (sottofinanziamento e precarizzazione) o da buona parte di esso (l’eccesso di competività). Non ci nascondiamo che coglie per molti aspetti nel segno la doglianza sul divario di genere, sul quale, a fronte di un persistente monitoraggio e alcuni necessari interventi mirati (come sulla conciliazione vita-carriera e la politica di congedi parentali), occorre tuttavia ripetere che si tratta di un deficit di origine esclusivamente culturale e non legislativo. Pertanto sarà soltanto la crescita culturale della società nel suo complesso a creare le condizioni per la sua scomparsa, ed è innegabile che il processo è in corso, e non da oggi. Precedenti lo confermano: quando nel 1965 si concluse il primo concorso di magistratura aperto alle donne, le vincitrici furono poche unità; oggi il numero di donne presenti nella magistratura italiana, grazie a un salutare processo di crescita culturale, che parte dalle famiglie e coinvolge i sistemi di istruzione e poi di organizzazione, è maggiore di quello degli uomini. Dopotutto, i recenti casi di elezione di donne a ricoprire il ruolo di guida di grandi Atenei mostra che si è innescato un trend difficilmente reversibile.

Per concludere, credo vada rivolto un ringraziamento alle coraggiose ragazze che hanno portato al richiamo dell’opinione pubblica problemi che naturalmente il mondo universitario nel suo complesso conosce e dibatte, almeno in parte da tempo. Certo, la loro prospettiva deriva anche dall’esperienza di un ambiente del tutto peculiare: dall’«etica dell’acquario», come la ebbe a definire la brillante filosofa normalista Ilaria Gaspari nel suo romanzo dedicato proprio alla Scuola, luogo dove la competizione tra studenti costretti all’eccellenza in ogni singola prova ha non di rado riflessi sullo stesso equilibrio psico-fisico. Ma c’è un ulteriore punto di sistema che mi sembra valga la pena sottolineare.

Molti dei problemi lamentati hanno un comune denominatore, rintracciabile nella visione piuttosto “quantitativa” del mondo universitario che si è venuta affermando negli ultimi decenni, o per concordata strategia o inerzia (un altro dei mali dell’accademia) o la sprovveduta incapacità di farvi fronte. Quella visione, nel collegarsi alla cosiddetta deriva neoliberalista, nasce altresì dal bisogno dello stesso mondo universitario di accreditarsi, o riaccreditarsi, “numeri alla mano”, rispetto a una società che maturava crescente sfiducia verso la presunta autoreferenzialità di un mondo “baronale” spesso vissuto come “casta”. Il semplice trasferimento di logiche, senza riguardo per la specificità dei comparti, è spesso cattivo consigliere. È così avvenuto che la trasformazione del concetto di qualità, che è ovviamente l’obiettivo proprio dell’Università, in valutazioni meramente quantitative, ha prodotto un mondo di “forme” che molto spesso non riescono a corrispondere a una sostanza, o a farlo in una forma annacquata che mette in crisi il concetto stesso di qualità sostanziale.

Se il corpo ricercatore e docente vive nell’assillo di soddisfare un sistema arzigogolato di mediane, indici, parametri, quantificazione dei “prodotti”; se un giovane studioso che sta lavorando da numerosi anni a una ricerca, nell’osservare che, quando la sua fatica fosse finita corrisponderebbe a un solo “prodotto”, tra l’altro non pubblicabile per mole in una delle riviste di classe A (un sistema di burocratizzazione tutto italiano che i colleghi stranieri faticano a comprendere e, non di rado, commentano con spregiativa incredulità), si chiedeva se non valesse la pena di “spacchettare” il libro in più articoli, con il rischio di ripetersi e perdere il senso dell’insieme, ma guadagnando punti ai fini delle mediane concorsuali: se tutto questo capita, vuol dire che qualcosa di improprio e forse malato caratterizza oggi il mondo della vita accademica. A risentirne ci pare siano non solo la qualità della ricerca, ma anche la qualità della didattica, e quindi quel servizio che l’Università è chiamata a offrire alla società, alle giovani generazioni, alle famiglie che vi affidano i figli.