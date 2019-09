Se in fondo siamo quello che siamo Per il lbro di Robert Plomin, “L’impronta genetica come il dna ci rende quelli che siamo”, i geni modellano in gran parte le nostre personalità di Gilberto Corbellini

4' di lettura

Le reazioni suscitate dall’ultimo libro di Robert Plomin, nel mondo anglosassone, sono state forse più interessanti del libro, che dice poco di originale, a parte l’idea di usare i punteggi ricavati dalle analisi genomiche su ampia scala per risalire alle basi genetiche dei tratti comportamentali. Le critiche non sono mancate, tra cui una recensione su «Nature», dove senza argomentare, e con retorica ideologica e offensiva, l’autore accusa Plomin di essere un determinista genetico e un eugenista. In realtà, egli ripete almeno una decina di volte che pur esistendo ampie prove che i geni pesano più dell’ambiente nel dar forma al comportamento umano, la loro azione è di natura statistico-probabilistico. Per cui si dovrebbe parlare di indeterminismo genetico. Inoltre, egli dice più volte che scoprire una base genetica del comportamento, non ha alcuna implicazione politica, ed è da stupidi negare dei fatti o la verità nel nome di fuorvianti partigianerie politiche.

Se si scopre che qualche variante genica determina velocità e resistenza podistica o vulnerabilità a qualche malattia lieve o letale, nessuno si strappa i capelli e nega che possa essere vero. Ma se qualcuno sostiene che i geni sono correlati in modi statisticamente significativi con quanto siamo intelligenti, altruisti, xenofobi, predisposti alla depressione, etc., apriti cielo. Così, se un bambino è amato e cresce in un ambiente confortevole, sicuro e intellettualmente stimolante, ci aspettiamo che abbia un rendimento scolastico e nella vita migliori rispetto a un bambino cresciuto in condizioni di abbandono familiare e privazione sociale. In generale è così, ma ci sono prove, sostiene Plomin, che i fattori sociali contano meno di quelli biologici.

Le tradizioni progressiste e di sinistra, ma non solo preferiscono credere che tali comportamenti siano costruzioni sociali, determinate dagli ambienti familiari e dalle società in cui siamo nati. E che siano modificabili attraverso opportune politiche economiche e sociali che si tradurranno in miglioramenti cognitivi e morali. Per le tradizioni conservatrici le stratificazioni sociali sono determinate soprattutto dalla condizione di nascita. I primi pensano quindi che se accettiamo l’argomento dell’ereditarietà, ciò condurrà a incolpare i poveri o i delinquenti per la loro condizione, e a mantenere ai ricchi i privilegi. Il che disorienta e porta a negare i fatti. A fronte dei risultati di uno studio pubblicato da Plomin e altri, nel quale si dimostrava che il «successo accademico» degli studenti non dipendeva dal tipo di scuola, più o meno selettiva, ma dalle differenze genetiche individuali, il progressista «The Guardian» replicava con un editoriale dove le idee di Plomin erano definite «perniciose e incendiarie». Così forti possono essere i pregiudizi e le credenze su cui si fondano.

Se nascondiamo i fatti perché li giudichiamo politicamente sconvenienti o pericolosi, quei fatti non smettono per questo di avere conseguenze. Come scrive Plomin, non ci sono implicazioni politiche necessarie per il fatto di scoprire che la genetica è la principale forza sistematica (è importante l’aggettivo, perché anche l’ambiente è una forza in gioco, ma non sistematicamente) che ci rende ciò che siamo. I conservatori che da sempre dicono che si dovrebbe investire per educare i migliori (che sono poi i «nati meglio» e non quelli testati come davvero più utilmente educabili), sono miopi a pensare così, perché il capitale intellettuale di una società dipende da molti, non solo da pochi. I progressisti, invece di negare il peso delle differenze genetiche, potrebbero chiedere di investire risorse per portare i bambini che nascono con complessi di geni meno funzionali, a livelli minimi di alfabetizzazione linguistica e matematica necessari per vivere attivamente in un mondo sempre più tecnologico. Anche perché, più riduciamo le differenze ambientali, più evidenziamo le differenze genetiche. In altre parole, se vogliamo l’uguaglianza delle opportunità, allora si deve essere pronti a riconoscere una disuguaglianza di risultati geneticamente determinata.

Non sono posizioni facili da difendere, quelle di Plomin, in un mondo sempre più polarizzato. Ma lasciarsi guidare dai fatti e dalla razionalità è meglio che cadere vittima dell faziosità politiche e si rimane indifferenti anche agli insulti degli ignoranti.