Se i giudici di pace ignorano il Sostegni bis

Non è bastato il colpo di spugna dato alla Lexitor con il decreto Sostegni bis dello scorso luglio a fare chiarezza nel contenzioso attinente all’estinzione anticipata dei finanziamenti, in particolare nella cessione del quinto. La pezza al pasticciaccio originato dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del settembre 2019 non sempre tiene. A quanto rilevato da Plus24 molte decisioni dei giudici di pace, stanno ignorando la disposizione legislativa e hanno omesso qualsiasi riferimento al Dl...