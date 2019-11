Se le identità uniscono, anziché dividere

Quanto al motivo per cui l’identità è importante, la risposta, in breve, è che le identità sociali con queste caratteristiche sono molto importanti per fabbricare le nostre comunità e le nostre vite. Fabbrichiamo la nostra vita in quanto uomini e donne, in quanto italiani e americani, in quanto cattolici e protestanti. Ma spesso e volentieri, nel mondo moderno, le identità sono importante non perché uniscono le persone, ma perché le mettono una contro l’altra.

Un’altra storia di famiglia: mio padre fu eletto nel nostro primo Parlamento in Ghana, alla fine degli anni 50. Mio nonno, era stato primo ministro del Regno Ashanti, e mio padre, come suo padre, sentiva fortemente la sua identità di ashanti. Ma uno dei grandi temi della vita di mio padre come politico, negli ultimi trent’anni, è stata l’importanza di combattere quello che definiva il «tribalismo».

Nell’inglese del Ghana, chiamiamo «tribù» i tanti gruppi etnici che compongono il Paese, e la maggior parte dei ghanesi è orgogliosa di dirvi qual è la sua tribù. Il Ghana ha 23 lingue parlate da più di 50mila persone, e complessivamente le lingue sono più di 80, alcune parlate da più di una tribù. A seconda del criterio che si vuole adottare, si contano almeno cento tribù.

Uno dei significati che si può dare al termine «tribalismo» è quello di prendere troppo sul serio queste identità politiche più vecchie (più vecchie del Ghana, intendo) e non dare, di conseguenza, il giusto peso alla moderna identità nazionale. Mio padre pensava che quando operi come politico nazionale nel Parlamento ghanese, per esempio, non devi cercare di far ottenere alla tua tribù vantaggi indebiti rispetto alle altre; e non devi mai mancare di dare il giusto peso ai problemi delle tribù diverse dalla tua.

Era un ideale di cui la nostra scena politica non ha mai saputo mostrarsi mostrata all’altezza: tutti sono stati sempre più che consapevoli delle origini tribali dei nostri leader politici, e tutti hanno dato per scontato che far parte del gruppo etnico del presidente può offrire vantaggi immeritati.

Ma l’ideale resta comunque importante: le culture politiche sono definite da questi ideali, anche quando nella pratica non li rispettiamo. Lo Stato non deve avere un’identità tribale. Questo è l’ideale dell’antitribalismo. Il Ghana non dev’essere necessariamente ashanti, proprio come la maggior parte delle persone qui presenti, immagino, ritiene che l’Italia non dev’essere necessariamente bianca.