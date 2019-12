Se l’inquilino non paga, niente riduzione di Giuseppe Debenedetto

(© Reinhard Rohner/imageBROKER)

Per la complessità, rappresentiamo il caso con la domanda orginale e la risposta dell'esperto del Sole 24 Ore Giuseppe Debenedetto.

Domanda. Per il versamento Imu di quest'anno ho un grosso problema. Fino a maggio 2019 ho regolare contratto di locazione a canone concordato e quindi verserò fruendo della riduzione al 75%. Il contratto non è stato rinnovato a causa della morosità dell'inquilino e ho dovuto ricorrere al tribunale per ottenere il possesso dell'appartamento. Il giudice ha concesso il rilascio a decorrere dal 30 novembre, ma per le solite difficoltà e per lo sgombero con l'ufficiale giudiziario sarà possibile ottenerlo solo col prossimo anno. Come devo versare l'Imu per i sette mesi da giugno a dicembre? Posso fruire della riduzione in assenza di regolare contratto anche se, in caso di recupero delle somme non versate, la pigione sarà pari quella prevista nel contratto a canone concordato?

Risposta. Occorre preliminarmente evidenziare che nei Comuni in cui gli accordi territoriali sono stati rinnovati per tenere conto del Dm 16 gennaio 2017, è necessaria l'attestazione di una delle associazioni firmatarie dell'accordo (la c.d. bollinatura), altrimenti non è possibile usufruire dell'agevolazione. La “bollinatura” non è invece obbligatoria per i contratti precedenti al 15 marzo 2017 (data di pubblicazione del Dm) o nel caso in cui non risultino stipulati accordi territoriali dalle organizzazioni di rappresentanza che hanno recepito le previsioni del Dm 16 gennaio 2017 (in tal senso, si veda la risoluzione n. 31/E/2018 dell'agenzia delle Entrate). In ogni caso l'applicazione della riduzione del 25% presuppone che ci sia un regolare contratto di locazione a canone concordato in corso di validità, per cui non è possibile usufruire dell'agevolazione se il contratto è scaduto. Ne consegue che per i sette mesi da giugno a dicembre il contribuente in questione dovrà corrispondere l'Imu piena, senza alcuna riduzione.