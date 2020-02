Se l’algoritmo scrive la sentenza, che almeno rispetti la logica

La proposta alternativa

Esiste però un modo diverso di affrontare il tema giuridico dell’innovazione digitale. Si chiama “diritto matematico”. In estrema sintesi è un diverso algoritmo, softwarizzabile ma al tempo stesso naturale, reale, semplice, antico. Un algoritmo “estratto” dal diritto che c’è e animato dalla consueta logica aristotelica, applicata però - e questa è l’innovazione - a quattro esaustivi tipi di verità, nessi, nomi, concetti e segni (non numeri) ricavati analogicamente dalla matematica.

Metodi a confronto

Cerchiamo allora di capire come funziona e come si confronta con il modo correlativo. Prendiamo ad esempio una decisione giuridica (da testare) e cerchiamo di capire se essa possa avere un’efficacia dichiarativa (accertamento di rapporti giuridici) o un’efficacia costituiva (modifica di situazioni e rapporti giuridici). Il modo correlativo d’oltreoceano prende spunto da un infinito numero di sentenze disponibili nei big data e arriva alla soluzione univoca del caso in due fasi, una analogica e una digitale: il percorso seguito dal robot non è però spiegabile, né in senso diretto, né in senso inverso, e il perché della decisione rimane imperscrutabile, insindacabile.

Il “diritto matematico”, invece, fornisce solo la “norma d’uso” della disposizione da applicare al caso, mentre la decisione di merito, come la sua premessa, resta all’uomo. Il percorso, logico, deduttivo, trasparente e sindacabile, si articola in tre fasi consecutive: analogica, digitale e analogica.

Insomma, in questa versione europea l’uomo mantiene il primato e il “diritto matematico” costituisce solo un vincolo di metodo (e non di merito), e può tornar utile, in una prospettiva digitalizzata, sia a fini legistici (drafting legislativo, contrattuale o provvedimentale), sia a fini applicativi quali prova, interpretazione, motivazione e così via(per approfondimenti sulla metodologia giuridico-matematica: dirittomatematico.it o https://www.versiglioni.info/dirittomatematico/).