Se l’azienda è infiltrata lo dice l’algoritmo: ecco i sei indici di allerta

Danilo C., 44 anni, 1.000 euro al mese in busta paga, faceva il magazziniere. La ‘Ndrangheta l’ha portato in 24 ore al ruolo di amministratore delegato di una società di Roma, con stipendio da 3mila euro ma senza competenze se non quella di firmare carte e di accollarsi debiti per mezzo milione.

L’ascensore sociale che offre la criminalità organizzata, tra alte retribuzioni e ruoli di prestigio, ha un prezzo da pagare. Danilo C. è rimasto imbrigliato nella recente inchiesta dei pm di Roma, anche se il cognato, sotto intercettazione, l’aveva messo in guardia: «Io, da esterno, ti dico che ti hanno messo in mezzo...questi sono calabresi, se ti vogliono mettere in mezzo ti mettono quando, come e dove vogliono».

Il sistema predittivo

Il caso di Danilo C. non è isolato, anzi. Il suo profilo ricalca uno dei sei “indicatori” messi a punto per stanare l’impresa sotto il controllo delle mafie: il prestanome, più comunemente detto «testa di legno».

A elaborare gli alert (elencati nella scheda qui sotto) è stato un gruppo di lavoro accademico coordinato da Antonio Parbonetti, professore ordinario all’Università di Padova, e da Michele Fabrizi e Francesco Ambrosini. L’analisi di oltre 10mila aziende controllate dalle cosche di ‘Ndrangheta, Camorra e Cosa nostra ha permesso di mettere a punto un algoritmo alla base di un sistema di Intelligenza artificiale in grado di stanare le imprese infiltrate. Figure apicali prive di ruolo, come quella di Danilo C., variazioni societarie, multiple transazioni e crescite imprenditoriali possono celare la mano delle mafie. Certo non sempre. Ma quando gli indicatori convergono su valori anomali è il caso di svolgere approfondimenti per evitare spiacevoli “legami”.

Lo hanno capito a Cassa depositi e prestiti. La società partecipata dal ministero dell’Economia già sfrutta questo Data intelligence per conoscere in anticipo le imprese con cui entra in rapporti. L’elenco delle “big” partecipate che si avvalgono di questo sistema predittivo è più ampio, ma molte imprese non hanno autorizzato la pubblicità dell’accordo. Intanto, però, con l’imminente avvio degli stanziamenti da 240 miliardi del Next generation Eu, anche le imprese private che vorranno partecipare alle ricche commesse del Pnrr potrebbero avvalersi di questi strumenti, quantomeno per capire con quale partner intendono collaborare o a chi affidare i subappalti e le forniture di servizi.