Se l’emergenza virus costringe a una dolorosa selezione

Le crepre del contratto sociale

Quando Singer si trasferì dall'Australia negli Stati Uniti, nel 1999 per occupare la cattedra di Bioetica all'Università di Princeton, ci furono furiose manifestazioni di protesta; centinaia di disabili in carrozzina bloccarono il suo arrivo in aula il giorno dell'insediamento, al grido di “nessuno deve dimostrare di essere una persona”, molti ex-studenti e grandi aziende minacciarono di ritirare i loro finanziamenti all'università, il Wall Street Journal lo definì il “professor morte”. Messo all'angolo l'utilitarismo, le teorie politiche della società maggiormente accettate, oggi, hanno un'impostazione drasticamente differente. Si fondano su un'idea di contratto sociale, di un patto attraverso il quale i cittadini si accordano sulle regole di base della loro convivenza, su come spartirsi in maniera efficace i benefici della vita associata e su come assegnare opportunità e risorse secondo giustizia. La versione più avanzata di questa impostazione è probabilmente la teoria della giustizia di John Rawls, il filosofo politico più influente del XX secolo. Nell'approccio al tema della giustizia elaborato da Rawls, si suggerisce che tutti i cittadini debbano essere ritenuti uguali e, in virtù del cosiddetto “principio di differenza”, se qualche disuguaglianza può essere tollerata nella creazione di un sistema di protezione dei diritti, essa debba andare a vantaggio del gruppo dei soggetti più svantaggiati. Le azioni politiche quindi devono essere orientate alla massimizzazione del benessere di coloro che hanno meno, che si trovano in una condizione di maggior sofferenza.



Eppure anche nell'impostazione contrattualistica, proprio per il suo fondarsi sull'idea di contratto, troviamo crepe e contraddizioni profonde. Il contratto, infatti, si fonda sulla possibilità di un mutuo vantaggio. È un contratto che per definizione origina dall'incontro di soggetti razionali, autonomi e indipendenti, i cui interessi individuali, opportunamente coordinati dal vincolo nascente, determinano la possibilità di reciproci vantaggi e benefici. Ma non sempre e non tutte le relazioni possono fondarsi sul mutuo vantaggio. Per questo, per esempio, la logica contrattuale non riesce a cogliere, a spiegare e quindi a legittimare quelle relazioni che coinvolgono soggetti non pienamente autonomi e indipendenti, che assumono, per questo la posizione di “esclusi”. Sono un'anomalia anche nella società “ben ordinata” di stampo rawlsiano. Un'anomalia empirica e teorica. Come possiamo, infatti, giustificare in termini contrattuali, cioè fondandola sul potenziale vantaggio reciproco, una relazione che coinvolge un soggetto che non ha niente da dare ma tutto da ricevere? L'unica possibilità è quella di escludere tali soggetti dalla fase di elaborazione e stipula del contratto sociale originario. La società si occuperà di loro in seguito, come afferma Rawls, solo nella successiva fase legislativa, una volta, cioè, che gli autonomi e gli indipendenti avranno trovato un accordo sulle regole da usare per distribuire i frutti della cooperazione. Ma allora, nei confronti degli esclusi la giustizia non è più giustizia vera, perché non c'è partecipazione attiva alla scelta delle regole, ma diventa esclusivamente paternalismo e pietà istituzionale. David Gauthier lo riconosce con franchezza quando afferma che gli esclusi “rappresentano un problema che comprensibilmente nessuno vuole affrontare (...) perché queste persone non sono parte delle relazioni morali cui la teoria contrattualista da origine”.



Le teorie e l’emergenza coronavirus

L'esistenza degli “esclusi” crea grave imbarazzo per le filosofie politiche contemporanee di ispirazione contrattualista, proprio perché essi appaiono come soggetti che in uno scambio non hanno niente da dare. Non ̀è difficile rinvenire in questa impostazione di fondo, molto più che nei vincoli del bilancio pubblico, la causa remota alla base della rottura dei patti intergenerazionali, delle resistenze verso le società multietniche e più in generale della crisi profonda delle politiche pubbliche negli ambiti dell'istruzione, della sanità e del welfare più in generale.



I residui dell'utilitarismo e i limiti del contrattualismo si fanno più evidenti e drammaticamente concreti in situazioni difficili come quella che stiamo vivendo in questi mesi in cui scelte tragiche si profilano all'orizzonte. Se i respiratori sono pochi rispetto ai pazienti che ne avrebbero necessità a chi li diamo? Se le mascherine scarseggiano a chi le forniamo prioritariamente? Quando il vaccino verrà prodotto - non basterà per tutti, almeno nelle prime fasi – chi vaccineremo per primo? Le linee guida, che in molti stanno già adottando, specificano i criteri di scelta: nello stato del Tennessee, per esempio, chi soffre di atrofia muscolare spinale non potrà avere accesso alla terapia intensiva. In Minnesota, invece, saranno coloro che soffrono di malattie polmonari e cardiache ad essere esclusi per primi. Nello Stato di Washington così come in Alabama, Tennessee, Utah, Minnesota, Colorado e Oregon, spetterà ai medici decidere sulla base del livello di abilità fisica e intellettiva dei pazienti. Non è una novità. Durante l'epidemia mondiale di influenza aviaria, negli Stati Uniti, gli anziani e i disabili sarebbero stati gli ultimi a ricevere il vaccino. Come possiamo definire una società che si dà regole che penalizzano proprio coloro che sono più deboli e vulnerabili? Probabilmente non “giusta”. Una società giusta, infatti, non esclude “gli esclusi”. Ma se, allo stesso tempo, non possiamo fondare la nostra convivenza né sull'autonomia, né sull'indipendenza dei partecipanti, né tanto meno sui reciproci benefici derivanti da un accordo contrattuale, dove possiamo rinvenire un fondamento più basilare ed originario del contratto? Cosa ci rende veramente tutti simili? Come ci unisce nel profondo rendendoci uguali e ugualmente degni di riconoscimento? Probabilmente solo la constatazione della nostra vulnerabilità e della reciproca dipendenza che essa genera. Tale vulnerabilità, da una parte, riguarda gli esclusi in maniera più evidente, ma essa non risparmia nessuno degli altri, noi inclusi, che in un momento o nell'altro della nostra vita, per un periodo più o meno lungo, abbiamo fatto, facciamo e faremo l'esperienza di tale vulnerabilità e dipendenza. Sono proprio questi i giorni della vulnerabilità. Cosa sono questa pandemia e questa quarantena se non un'esperienza concreta e tangibile della nostra fragile condizione di vulnerabilità? Come singoli e come comunità. Come non dare ragione, quindi, ad Alasdair MacIntyre quando sostiene che: “La vulnerabilità (...) e la dipendenza nelle loro correlate manifestazioni paiono talmente evidenti da far pensare che non sia possibile dare una spiegazione credibile della condizione umana senza riconoscere la centralità del loro ruolo”. Eppure, continua MacIntyre, se guardassimo con questa prospettiva alla storia della filosofia occidentale, ci renderemmo conto del fatto che: “il malato, il sofferente o il disabile trovano posto nelle pagine di un libro di filosofia morale, solo e sempre in veste di un possibile oggetto di benevolenza da parte dei veri agenti morali”, mai come un legittimo membro di una comunità di pari.



Il criterio dell’utile

Il criterio dell'utile esclude. Così fa il contratto basato sul mutuo vantaggio. In che modo, allora, vulnerabilità e dipendenza possono essere poste, invece, a fondamento del legame sociale? Attraverso un percorso che porta dalla vulnerabilità alla dipendenza, dalla dipendenza alla fiducia e dalla fiducia alla responsabilità. La fiducia di chi si affida, nei confronti di chi si prende cura della vulnerabilità altrui, che a sua volta si sostiene sulla “simmetria dei bisogni”, fa sorgere il bisogno di dare cura, l'urgenza di prendersi cura. Allora è proprio questa vulnerabilità e l’interdipendenza che ne scaturisce, a renderci originariamente soggetti sociali, o come dice ancora MacIntyre, “animali razionali dipendenti” (“Dependent Rational Animals: Why Human Beings Need the Virtues”, Open Court, Chicago, 1999). Se, come ha più volte suggerito Martha Nussbaum, consideriamo l'intrinseco valore di colui che è dipendente, il quale, soddisfacendo il bisogno di “dare” cura, con la sua in-abilità ̀ e vulnerabilità, contribuisce attivamente a conferire senso alla vita di chi di esso si prende cura, possiamo capire come ogni relazione, anche quelle caratterizzate dalle forme di dipendenza più estreme, possono sostanziare una logica di scambio, non contrattuale questa volta, ma fondato sulla reciprocità.