Se l’ex marito è troppo prodigo con l’amante arriva l’amministratore di sostegno

Via libera all’amministratore di sostegno chiesto dalla moglie, separata e titolare di un assegno, per l’ex marito troppo generoso con l’amante. In caso di un’eccessiva prodigalità il “tutore” può rivelarsi necessario anche quando la progressiva dispersione del patrimonio, dovuta a spese “misteriose”, è frutto di una libera scelta e non di un problema psichico. Partendo da questo principio la Cassazione ha accolto il ricorso dell’ex moglie di un anziano, accusato di essere troppo preso da una signora rumena, tanto da far sparire buona parte delle sue sostanze. La ex moglie aveva cercato di mettere un freno a questa grandiosità, rivolgendosi al tribunale, che aveva accolto la richiesta di un controllo e nominato l’amministratore, con una decisione che la Corte d’appello aveva cancellato. Per la Corte territoriale, infatti, l’uomo non era né fragile né suggestionabile, come dimostrato dalla sua storia personale e dai risultati ottenuti nella vita. E con convinzione - avvalendosi di legali e medici - aveva sostenuto le sue tesi: non aveva alcun bisogno di un “curatore” e non dissipava i suoi soldi.

I limiti alla libera scelta

La Suprema corte però vede la cosa da un diverso punto di vista. La prodigalità eccessiva per futili motivi va infatti frenata, anche quando è una via scelta liberamente. Che nel caso specifico il signore il questione avesse decisamente intaccato i suoi averi era dimostrato dalla vendita di beni per oltre 1 milione e 200mila euro, metà dei quali erano spariti non si sa in quale direzione, anche perché l’ex marito si era rifiutato di collaborare e mostrare i suoi conti.

La Cassazione - con una decisione che rispetta la linea della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sul tema - chiarisce i limiti entro i quali una persona è libera di disporre del proprio patrimonio. Una libertà ampia che comprende la possibilità di assottigliare legittimamente i beni di proprietà, ma non quella di ridursi nella condizione di non poter più assicurare i doveri di solidarietà nei confronti dell’ex coniuge, o addirittura di provvedere ai bisogni personali. Un uomo facoltoso non può dunque essere costretto, per condurre una vita dignitosa «a far ricorso agli strumenti di aiuto pubblico». La collettività non può - avverte la Suprema corte - farsi carico di chi avrebbe da vivere bene grazie alle proprie sostanze, ma si trova in difficoltà perché è stato generoso, per futili motivi, oltre le sue possibilità.