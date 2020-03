Se cala l’import si salvano riso, vino e latte. Soffrono olio, pasta e caffè

Il totale di importazioni agricole ammonta a 21 miliardi. Di questi 10,9 riguardano prodotti vegetali (2,7 import di cereali per produrre pasta e 1,3 riguardano olio extravergine d’oliva in buona parte riesportato)e 7,2 prodotti zootecnici (prevalentemente carni).

«Puntare all’autosufficienza – spiegano a Federalimentare – è di certo un traguardo suggestivo e di grande valenza strategica ma si scontra con vincoli difficili da superare. Da un lato va ricordato come l’agricoltura nazionale tra il 1990 e il 2017 ha perduto tra i 17 e i 35mila ettari l’anno di terreni coltivabili. Aspetto che ha di certo inciso sulla progressiva riduzione del tasso di autoapprovvigionamento passato negli ultimi venti anni dal 90 all’83%. E questo nonostante l’industria alimentare italiana tutt’ora continui a trasformare circa il 72% della produzione agricola made in Italy».

Il problema è che ora, nel pieno dell’emergenza Coronavirus, possano incontrare difficoltà gli acquisti dall’estero di alcune materie prime chiave per il made in Italy. «Siamo stati tra i primi a sollevare il problema degli autotrasportatori stranieri che non volevano venire in Italia – ha spiegato il presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio – . Certo a distanza di qualche giorno la situazione è cambiata e non siamo più i soli in Europa a subire gli effetti di Covid-19. Inoltre va ricordata la dura presa di posizione di Bruxelles che nei giorni scorsi ha minacciato sanzioni contro chi impedisce la libera circolazione delle merci».

Secondo il presidente di Federalimentare, il settore in questo primo mese ha perso in media il 20-30% del fatturato. E ha limitato i danni recuperando sul fronte dei consumi domestici una parte di ciò che si è perso con la chiusura di ristoranti e bar. «Ma sull’import non possiamo abbassare la guardia – ha aggiunto Vacondio – anche perché in alcune filiere le imprese più attrezzate hanno in magazzino materie prime per continuare a produrre per non più di due settimane».

«Anche noi importiamo dall’estero il 40% delle materie prime – ha spiegato il direttore dell'Assica (l’associazione degli industriali delle carni e dei salumi), Davide Calderone – e abbiamo incontrato problemi in particolare con i paesi dell’Est Europeo come Croazia e Ungheria che hanno respinto i nostri prodotti e con autotrasportatori che hanno rifiutato di venire in Italia per paura di essere messi in quarantena nei propri paesi. Speriamo che casi del genere non si ripetano».