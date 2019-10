Se l’integrativa è «annuale» il credito si può utilizzare subito Immediatamente compensabili con altri debiti le somme derivanti dalla dichiarazione inviata entro la successiva di Alfredo Calvano, Attilio Calvano

3' di lettura

La dichiarazione integrativa a favore può essere presentata entro il termine di cinque anni (quattro anni per le dichiarazioni fino al periodo d’imposta 2015, Unico 2016), in simmetria con la decadenza dall’azione accertatrice da parte dell’amministrazione finanziaria (articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998). Entro il 31 dicembre 2019, quindi, il contribuente ha ancora tempo per integrare la dichiarazione Unico 2015, relativa al periodo d’imposta 2014, allo scopo di recuperare le maggiori imposte non dovute, sotto forma di maggior credito o minore debito.

La concreta fruizione del credito è vincolata a specifiche formalità (previste dal comma 8-bis del citato articolo 2, e regolamentate dalle istruzioni ai modelli dichiarativi), in funzione della tempistica con cui si provvede all’integrazione.

L’uso dei crediti

Per l’integrativa inoltrata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (ad esempio, modello Redditi 2017 per il 2016, integrato nel 2018), il credito che ne emerge è immediatamente utilizzabile in F24 - se non chiesto a rimborso - in compensazione di ulteriori debiti d’imposta. Stesso principio per le cosiddette “correttive nei termini” nel corso del 2019, relativi al periodo d’imposta 2018: modelli 730 e Redditi 2019 presentati rispettivamente entro il 25 ottobre e 2 dicembre 2019.

Invece, le integrative “ultrannuali” - cioè quelle attualmente riferite a periodi d’imposta anteriori al 2016 e presentate nel 2018 - vanno monitorate attraverso il quadro DI del modello Redditi 2019, per poter validamente recuperare o spendere il (maggior) credito che ne scaturisce. Più in dettaglio, nel modulo vanno trascritti il codice tributo relativo al credito da integrativa, l’anno relativo al modello utilizzato (ad esempio, 2014 per l’integrativa Unico 2015), nonché l’ammontare del credito, se non richiesto a rimborso in tutto o in parte nella dichiarazione integrativa.