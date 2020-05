Se l’“occasione pandemica” ci fa riflettere sulle nostre libertà Man mano che l'emergenza si normalizza, il progetto di ripartenza del Paese dev'essere guidato da una visione politica, sulla quale certamente occorrerà far coagulare il consenso democratico di Vittorio Pelligra

(REUTERS)

Man mano che l'emergenza si normalizza, il progetto di ripartenza del Paese dev'essere guidato da una visione politica, sulla quale certamente occorrerà far coagulare il consenso democratico

10' di lettura

Dopo lo “shock antropologico”, come lo avrebbe definito Ulrich Beck, che abbiamo vissuto in questi mesi di lockdown, e ora che ci apprestiamo ad una ripartenza cauta e un po' confusa, uno dei temi che si pone con maggiore urgenza alla riflessione pubblica è quello relativo alle nostre libertà.

Se siamo stati più che disposti a chiuderci in casa - il 95% degli italiani si dice d'accordo con misure severe di distanziamento sociale - per cercare di contenere la diffusione del virus nel momento di maggiore impulso della spinta epidemica; se abbiamo accettato di buon grado lo stravolgimento della vita familiare, lavorativa e scolastica, ora, nel momento della timida riconquista di una parvenza di normalità ci chiediamo fino a che punto i nostri spazi di libertà, di autonomia e di privacy saranno sacrificati al virus, alla ripartenza dell'economia, ad una nuova quotidianità che, chissà per quanto tempo ancora, sarà totalmente differente da ciò che la stessa parola semplicemente definiva anche solo pochi mesi fa.

Accordo sui fini non scontato

La pandemia ci ha portato via le nostre giornate, la scuola dei nostri figli, gli abbracci dei nostri cari, la libertà di muoverci, viaggiare e progettare. Ora che si allentano i vincoli, quanto di tutto ciò ci verrà restituito? Quanto e come saremo nuovamente liberi? Abbiamo percepito i provvedimenti presi dai governi in questa emergenza essenzialmente come soluzioni tecniche, su cui si è ottenuto un livello ora maggiore ora minore di consenso, ma raramente si è messo in discussione il fine della lotta al contagio. Il tema, quindi, è sempre stato tecnico e quasi mai politico. Lo testimonia lo spazio giustamente dedicato a comitati tecnico-scientifici, a singoli scienziati, alla scienza più in generale, che mai come in questi mesi, abbiamo visto al centro dell'agorà pubblica. Ma ora le cose stanno cambiando. L'accordo sui fini non può più essere dato per scontato. Man mano che l'emergenza si normalizza, il progetto di ripartenza del Paese dev'essere guidato da una visione politica, sulla quale certamente occorrerà far coagulare il consenso democratico, ma che non si potrà nascondere dietro il tema della necessità tecnica.

Ecco quindi che il tema della libertà diventa centrale. Un tema naturalmente gigantesco, ma sono convinto che questa “occasione pandemica” possa anche essere un tempo privilegiato per andare a fondo su questa, come su alcune altre idee cruciali: la salute, l'interdipendenza, la comunità cosmopolita e l'immunità locale, per esempio. Vorrei offrire, al riguardo, tre riflessioni che hanno a che fare, rispettivamente, con i concetti di libertà positiva e negativa, con l'idea di paternalismo libertario e, infine, con l'essenza del pluralismo democratico.

Le due libertà politiche di Berlin

Qualunque discussione sui due concetti di libertà non può che prendere avvio dall'opera del grande filosofo liberale, Isaiah Berlin. Fu lui, infatti, a porre con forza e cogenza inedita, la questione della pluralità e, per qualche verso, anche dell'incompatibilità delle differenti concezioni di libertà politica: da una parte l'accezione negativa della libertà, il non essere impediti da nessun altro nelle proprie scelte, la libertà dalla coercizione e perfino dall'intromissione nel proprio foro interno; dall'altra, la versione positiva, e cioè, la libertà di essere padroni di sé stessi, di essere “un soggetto e non un oggetto (…) Voglio essere mosso da ragioni - specifica Berlin - da propositi consapevoli che siano i miei e non da cause che agiscono su di me, per così dire, dall'esterno” (“Libertà”, Feltrinelli, 2005).