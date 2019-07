Se le lasagne di Lusardi potessero parlare. Le storie di un piatto e di chi l’ha esportato a NY Da Borgotaro alla Grande Mela la storia di due ristoratori di successo che hanno esportato negli anni Ottanta la cucina emiliana negli Stati Uniti di Riccardo Barlaam

NEW YORK - Nella ristorazione newyorchese Mauro Lusardi rappresenta la generazione dei nuovi imprenditori italiani, quelli arrivati negli anni Settanta. Viene dall'Emilia, da Borgo Val di Taro. Appennino parmense. Terra di porcini, Parmigiano Reggiano e di pasta all'uovo tirata a mano tutti i giorni, tutti i santi giorni nelle trattorie e stesa ad asciugare sui telai. Tra i primi con i ristoratori toscani a portare negli Stati Uniti la vera cucina regionale italiana, facendo dimenticare quella tremenda della prima generazione di immigrati arrivati dal meridione e di tutto quel lascito di meatball e spaghetti e di cuochi improvvisati passati dalle cucine di casa ai ristoranti che ha caratterizzato fino ad allora l'immagine della cucina italiana. “Prima di questo periodo gli chef erano un po' improvvisati, noi siamo stati tra i primi ad avere nelle nostre cucine uno chef italiano, che veniva da una scuola italiana”, racconta.



Ora è tutto diverso. Anche gli americani hanno cominciato a capire la differenza e ad apprezzare i sapori del vero made in Italy. Mauro quando è arrivato in questa città, è stato uno dei primi a portare una ventata di rinnovamento rispetto a quello che finora era considerato italiano. La sua storia è quella, di nuovo, del sogno americano. Nei primi anni Settanta ci fu una nuova ondata di emigrazione dall'Italia di giovani che arrivavano per cercare lavoro. Non solo dal Sud ma anche dalle regioni cosiddette ricche, come la grassa Emilia. “Sono arrivato nel 1971 – racconta il ristoratore – mio fratello più grande, Antonio, che ora non c'è più purtroppo faceva il giardiniere all'Onu”. Da Borgotaro alle Nazioni Unite.



Mauro e Luigi Lusardi in una foto del 1981 davanti al loro ristorante

Al Palazzo di Vetro in quegli anni ci fu un'ondata di arrivi di giardinieri emiliani, “tutti di Borgotaro e dintorni. Quando uno andava in pensione ne tiravano dentro uno giovane… “.

“Mio fratello parlava alle rose, parlava dei cespugli da potare. Era la sua passione. Era una persona così brava”. New York in quel periodo era una città dove non era facile vivere e tanto meno affermarsi. “Tornavano i soldati dal Vietnam, erano relitti umani. Sbandati per le strade. Noi venivamo dal paese, da Borgotaro, abituati a stare in mezzo ai prati e alle campagne. Fu uno shock culturale all'inizio. Abbiamo cominciato a lavorare come camerieri nei ristoranti italiani dell'epoca dove si mangiava la cucina italoamericana non quella italiana”. I due fratelli Lusardi, Mauro e Luigi “di un anno più vecchio di me” vanno avanti per dieci anni nei ristoranti, fanno esperienza, fino a quando nel 1981 riescono ad aprire il loro ristorante, il primo di una serie che è anche ora il riferimento: “Lunardi”, tra la seconda avenue e la 78esima strada, a poca distanza dall'Onu, nell'Upper East Side. Un locale diventato “tipico” dopo quarant'anni per i newyorchesi. “Venivo da Parma, da noi il cibo è una cosa seria e volevo fare qualcosa di diverso. Dall'inizio ci siamo fatti guidare dalla nostra cultura culinaria, dal rispetto delle materie prime e delle ricette della tradizione emiliana”.

Il boom degli anni Ottanta

Per gli americani fu una vera e propria scoperta. Tanto che negli anni Ottanta ci fu un boom della nuova ristorazione italiana. Lunardi a New York a un certo punto è arrivato a gestire 11 ristoranti nelle varie zone di Manhattan. “All'apice avevamo 326 dipendenti, ma poi abbiamo deciso di chiuderne qualcuno perché era diventato davvero troppo impegnativo, non riuscivamo a gestirli tutti e a garantire lo stesso livello di qualità che volevo avere. Ora ne abbiamo cinque”.



Un exploit inaspettato. Grazie alle novità di quella cucina che non era altro che la riproposizione filologica della cucina emiliana dall'altra parte dell'Oceano, in una città dove invece dei prati ci sono i grattacieli, e al posto dei pascoli le automobili. “La nostra grande fortuna è stata che siamo arrivati al momento giusto, quando i newyorchesi erano affamati di novità e volevano qualcosa di più della solita “marinara sauce” o dell'aglio e olio. E' stata dura e ne abbiamo passati di tutti i colori ma è stata - e continua a essere - una straordinaria avventura”.