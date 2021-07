Se manca il consenso informato cure illegittime e danni da risarcire

Il paziente, inoltre, «può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l’eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico».

Una volta inquadrato l’istituto dell’obbligo posto a carico del medico, la magistratura ha ritenuto opportuno precisare (prima che lo facesse il legislatore) che per essere validamente espresso il consenso deve essere personale, specifico ed esplicito, nonché reale ed effettivo, non essendo consentito il consenso presunto, né valido ed esaustivo quello contenuto in un modulo del tutto generico, da cui non sia possibile desumere con certezza che il paziente lo abbia consapevolmente prestato.

La responsabilità sussiste persino nell’ipotesi di esito inalterante del trattamento, vale a dire quando non sia conseguito alcun miglioramento e quindi sia emersa la sostanziale inutilità dello stesso, con tutte le conseguenze di carattere fisico (sofferenze, rischi e spese sostenute) e psicologico (timore per la persistenza della malattia e per la prospettiva di subire un nuovo intervento).

I PRECEDENTI

1) Diritto all’autodeterminazione

In caso di omessa informazione su un intervento che ha causato un pregiudizio alla salute, ma senza che sia stata dimostrata la responsabilità del medico, sarà risarcibile il diritto violato all’autodeterminazione, se il paziente allega e prova che, una volta in possesso dell’informazione, avrebbe rifiutato l’intervento. Il rifiuto del consenso alla pratica terapeutica rileva sul piano della causalità giuridica in base all’articolo 1223 del Codice civile, cioè della relazione tra evento lesivo del diritto all’autodeterminazione e pregiudizio che ne deriva.