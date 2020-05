«Se me lo dicevi prima», il podcast per rompere il silenzio Michele Dalai dà voce alle vostre lettere. Da lunedì 25 maggio, ogni lunedì, 5 episodi sul sito del Sole 24 Ore e su tutte le piattaforme di podcasting gratuite di Michele Dalai

3' di lettura

Il mio vicino di casa, il signor Cocconi, guidava una piccola macchina verde smeraldo, un’utilitaria vecchia almeno vent’anni, le linee squadrate e il motore in vita più per azzardo che per un qualche principio meccanico.

Ogni mattina si arrampicava fin qui da Langhirano, pochi chilometri che per lui facevano una differenza enorme. Langhirano è un paesone, i figli e i nipoti gli avevano proibito di dormire qua in collina per paura che succedesse qualcosa e rimanesse isolato, senza soccorsi.



Di tanto in tanto veniva con la moglie, ma in genere il mio vicino si affacciava alla piccola strada in cui viviamo da solo, suonava il clacson per avvisare i bambini, salutava passando e poi si dedicava al giardino, piccolo e curato con amore.



L’anno scorso l’avevo aiutato a scendere dal tetto di un capanno, mi ero accorto di quanto fossero nodose le sue mani e della forza di volontà che metteva in ogni gesto.



Il mio vicino di casa mi aveva detto che questa collina e quella casa sono la cosa più bella che gli sia mai capitata. Volevo rispondergli che anche per me questi posti sono magici, anche grazie a lui e al suo piccolo rituale ma ho taciuto, ho pensato che prima o poi ne avremmo parlato, ho perso il momento.

Poi è sparito.



Dai primi di marzo a metà aprile ho pensato che non l’avrei più rivisto, che non avrei più sentito quel clacson.